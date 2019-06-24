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24 июня 2019, понедельник, 11:29 612
Верховная Рада и партии 2019-06-24T13:15:03+03:00
Українські Новини
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин

Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин

В понедельник, 24 июня, состоится встреча народного депутата Украины и лидера "Национального Корпуса" Андрея Билецкого с жителями столичной Оболони. Во время встречи политик намерен представить киевлянам кандидата-самовыдвиженца, который будет баллотироваться по мажоритарному округу №217, расположенному в пределах Оболонского района.

Об этом стало известно из анонса события в Telegram-канале политической партии "Национальный Корпус".

Сам Андрей Билецкий сегодня является вторым номером в списке ВО "Свобода" и вместе с другими представителями "Национального Корпуса" будет баллотироваться в парламент в составе объединенных сил украинских националистов. В свою очередь по 217-му округу, где в 2014 году победил Билецкий, теперь будет избираться другой "азовец" – ветеран российско-украинской войны и бывший командир добровольческого полка "Азов" Максим Жорин.

Согласно анонсу "Национального Корпуса" во время встречи 24 июня политики пообщаются с жителями Оболони и расскажут о своих политических планах и инициативах.

Между тем Андрей Билецкий уже успел оставить несколько положительных отзывов о Максиме Жорине в своем Telegram-канале. В частности, лидер "Национального Корпуса" выразил уверенность в том, что его политический преемник является настоящим патриотом Украины, способным отстаивать интересы украинцев на национальном уровне.

"Он станет достойным политиком, который не будет покупать поддержку людей, а завоюет ее реальными делами. Я убежден, Максим будет активно участвовать в решении проблем жителей Оболонского района и, как и мы, отстаивать интересы украинцев в парламенте", – заявил Андрей Билецкий.

Напомним, что, прежде чем стать народным депутатом, Андрей Билецкий также был командиром добровольческого полка "Азов". Под его руководством "Азов" участвовал в операции по освобождению Мариуполя.

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