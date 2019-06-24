Андрій Білецький знайшов собі заміну: в окрузі №217 на Оболоні балотуватиметься Максим Жорін

У понеділок, 24 червня, відбудеться зустріч народного депутата України, лідера "Національного Корпусу" Андрія Білецького з жителями столичної Оболоні. Під час зустрічі політик має намір представити киянам кандидата-самовисуванця, який буде балотуватися по мажоритарному округу №217, розташованого у межах Оболонського району.

Про це стало відомо з анонса події в Telegram-каналі політичної партії "Національний Корпус".

Сам Андрій Білецький сьогодні є другим номером у списку ВО "Свобода" разом з іншими представниками "Національного Корпусу" буде балотуватися в парламент у складі об'єднаних сил українських націоналістів. У свою чергу по 217-му округу, де в 2014 році переміг Білецький, тепер буде обиратися інший "азовець" – ветеран російсько-української війни та колишній командир добровольчого полку "Азов" Максим Жорін.

Згідно з анонсом "Національного Корпусу" під час зустрічі 24 червня політики поспілкуються з мешканцями Оболоні і розкажуть про свої політичні плани й ініціативи.

тим часом Андрій Білецький уже встиг залишити кілька позитивних відгуків про Максима Жорине у своєму Telegram-каналі. Зокрема, лідер "Національного Корпусу" висловив упевненість в тому, що його політичний наступник є справжнім патріотом України, здатною відстоювати інтереси українців на національному рівні.

"Він стане гідним політиком, який не буде купувати підтримку людей, а завоює її реальними справами. Я переконаний, Максим буде активно брати участь у вирішенні проблем жителів Оболонського району і, як і ми, відстоювати інтереси українців у парламенті", – заявив Андрій Білецький.

Нагадаємо, що, перш ніж стати народним депутатом, Андрій Білецький також був командиром добровольчого полку "Азов". Під його керівництвом "Азов" брав участь в операції по звільненню Маріуполя.