26.06.19 10:30 Пресс-конференция: "Итоги пяти лет эпохи Порошенко: дискриминация переселенцев, других пострадавших в результате войны и преследования общественных лидеров. Что может изменить новый президент прямо сейчас?"

26 июня 2019, в 10:30 в пресс-центре "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги пяти лет эпохи Порошенко: дискриминация переселенцев, других пострадавших в результате войны и преследования общественных лидеров. Что может изменить новый президент прямо сейчас?"

Cпикеры:

Целовальниченко Наталья, член Общественного Совета при Министерстве ВОТ, руководитель ОО "Луганская правозащитная группа"; Сарьян Дмитрий, медиатор, координатор территориального объединения организаций профсоюзов Национального форума профсоюзов Украины в Запорожской области; Омельченко Наталья, председатель ОО "Активная гражданская позиция"; Шульженко Юрий, главный редактор газеты "Правдоискатель", журналист-расследователь.

Единственное, что смогло сегодня сделать государство для переселенцев и других лиц, пострадавших в результате войны - это принять в уже далеком 2014-м Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который должен обеспечить для переселенцев объем прав на уровне обычного гражданина Украины.

Травля и насильственные действия в отношении переселенцев, проживающих в местах компактного поселения, ведь они являются потенциальной угрозой для власти, если способны к самоорганизации.

Целовальниченко Наталья является одной из первых правозащитников, которая призвала власть, общество и самих переселенцев к изменению парадигмы в отношении переселенцев, необходимость учета их настоящих потребностей при принятии важных государственных решений.

С 2016 года и до сих пор она и другие партнерские организации отстаивают права переселенцев на статус пострадавшего в результате войны в Украине и на полное возмещение причиненного им вреда. Целовальниченко Н. выступает за принятие специального закона о статусе потерпевшего и компенсацию ущерба, создание специального фонда для такого возмещения за счет целевых донорских средств, монетизации санкций против агрессора.

На сегодня о Целовальниченко Н. как об одной из лидеров ВПЛ и адвокату, опубликован объем негативной информации, имеющей признаки клеветы, манипуляций и является унижающей ее репутацию. Целовальниченко Н. считает, что целью таких незаконных действий против нее является обесценивание и дискредитации ее гражданской позиции, инициатив и адвокационной кампании по полному возмещению вреда всем пострадавшим в результате войны в Украине.

Со ссылкой на такие ложные публикации, с использованием клеветы, с целью уничтожения ее как общественного деятеля и человека на Целовальниченко Н. пытаются натравить участников АТО и других лиц, которые угрожают, требуют прекратить общественную правозащитную деятельность, препятствуют установлению прямого диалога о важных инициативах с представителями новой власти.

На пресс-конференцию приглашены все лица, которые публиковали, размещали, публично высказывали негативную информацию, имеющую признаки клеветы, манипуляций о Целовальниченко Н. и ее деятельности, с требованием о предоставлении в присутствии общественных активистов и журналистов доказательств подлинности и правдивости такой информации.

Приглашение адресовано: редакции газеты "Свободное слово", администрации сайта "ОРД", администрации сайта "Миротворец", журналистке Татьяне Заровной, председателю ОО "Ты нужен" Лилии Вирьовкиной и другим лицам. Ведь вопреки стандартам журналистской этики, вопреки правовым принципам презумпции добропорядочности, невиновности недобросовестные журналисты и другие лица до сих пор не выполнили свои обязанности в соответствии с законодательством.

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