Большая Палата Верховного Суда 25 июня рассмотрит дело по защите "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum"

Большая Палата Верховного Суда 25 июня рассмотрит дело по защите "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolu

25 июня 2019 года в 16:00 состоится заседание Большой Палаты Верховного Суда, на котором будет рассмотрено обращение о признании хорошо известной маркой "Корвалол Corvalolum".

Об этом говорится в сообщении "Фармака", передают Украинские Новости.

"25 июня 2019 года состоится заседание Большой Палаты Верховного Суда, во время которого «Фармак» будет защищать свои права интеллектуальной собственности на хорошо известную марку «Корвалол Corvalolum». «Фармак» выступает за цивилизованную конкуренцию и защищает свои права на хорошо известную марку «Корвалол Corvalolum», - говорится в сообщении.

Судебное заседание состоится в 16:00 по адресу ул. Пилипа Орлика, 8.

Ранее Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе фармацевтической фирмы "Дарница" отменил решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли в признании общеизвестным обозначения "Корвалол Corvalolum ".

"Были отклонены ходатайства в качестве ответчика - Минэкономики, так и третьего лица - ПАО "Фармак", что свидетельствует о предвзятость судебного разбирательства в апелляционной инстанции. Исторически обозначения "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно компании "Фармак". "Корвалол" создал Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова в 1960 году. А его правопреемником является "Фармак", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Украинские Новости, 21 мая Большая палата Верховного Суда перенесла на июнь рассмотрение дела по защите "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum".

Данное решение было принято в связи с тем, что новоизбранные в состав Большой палаты Верховного Суда судьи не успели ознакомиться с запланированными на 21 мая делами.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционной хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

В начале марта 2019 года "Фармак" отпраздновал 60-летие со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол".

Продукция компании «Фармак» экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".