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24 июня 2019, понедельник, 06:43 96 Пресс-релиз
Спорт 2019-06-24T08:30:01+03:00
Українські Новини
Финал сезона Детско-юношеской футбольной лиги засвидетельствовал то, что украинский подростковый футбол развив

Финал сезона Детско-юношеской футбольной лиги засвидетельствовал то, что украинский подростковый футбол развивается в правильном направлении, - Костюченко

В Киеве финишировал розыгрыш Детско-юношеской футбольной лиги Украины нынешнего сезона среди команд U-16. В поединке за золотые награды донецкий "Шахтер" уверенно победил "Скалу" из Моршина. Об этом Українським Новинам сообщили в Украинской ассоциации футбола.

"Хочу отметить несколько моментов из нынешнего розыгрыша ДЮФЛУ. Во-первых, это то, то наши ведущие клубы уделяют повышенное внимание подготовке своего резерва из юных игроков, которые, в будущем составят костяк профессиональных команд. Отрадно, что воспитывают юных футболистов не только в великих клубах, но и в провинциальных  спортивных школах. И финальный матч в категории U-16 это еще раз засвидетельствовал", - рассказал в комментарии агентству первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

За турниром ДЮФЛУ внимательно следили представители тренерских штабов как клубных команд, так и отечественных сборных.

"Благодарю руководство наших клубов за то, что у нас подрастают такие сильные игроки, которые, уверен, в будущем будут защищать цвета нашей национальной сборной. Символично, что финал состоялся на арене имени Банникова, которая является базовой для наших юношеских сборных. А на главком матче присутствовал тренер чемпионов мира U-20 Александр Петраков, который в финальной игре просматривал ребят-кандидатов для сборной U-16, которую он также возглавляет. Уверен, если эти игроки продолжат так же добросовестно и профессионально работать и в дальнейшем, их ждет большое будущее", - сказал в своем обращении к участникам финального турнира Вадим Костюченко.

В матче за третье место финального турнира ДЮФЛ Украины "Днепр" (Днипро) победил команду  "УФК-Карпаты" (Львов) со счетом 3:0.

Кроме специальных кубков и медалей участники финального турнира Детско-юношеской футбольной лиги получили возможность сфотографироваться с трофеем юношеского Чемпионата мира, добытого на минувшей неделе командой Украины U-20 в Польше.

Больше новостей о: Спорт Футбол Детский футбол Костюченко Вадим Украинская ассоциация футбола УАФ

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