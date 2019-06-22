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22 июня 2019, суббота, 21:45 154
Общество 2019-06-22T21:46:32+03:00
Українські Новини
В центре Запорожья бегала дикая косуля

В центре Запорожья бегала дикая косуля

В центре Запорожья в субботу, 22 июня, была замечена дикая косуля. Одному из жителей удалось заснять дикое животное на видео.

Ролик появился в Инстаграм, пишет IPnews.

Автор видео пишет, что сегодня в 13:15 это прекрасное животное видели бегущим по ул. Яценко, По его словам, “маршрут” косули начался на дамбе, а затем она пробежала в сторону парка Победы.

 
 
 
 
 
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Сегодня в 13:15, по ул. Яценко, бегала косуля. Экстренная служба переводит на Кобру - кобра на КП Побутовик, который сегодня не работает🤔 Маршрут косули: Увидел её сначала на дамбе, а потом она пробежала в сторону парка Победы. Видео от подписчика Любителям халявного шашлыка, советуем положить шампура на место!!! #Запорожье #новости #zp #zp_news

Публикация от Запорожье (@zp_news)

Автор также надеется, что любители бесплатного шашлыка на этот раз не побеспокоят свои шампура и пожалеют несчастное напуганное животное, которое каким-то невероятным способом оказалось в черте города.

Как сообщали Українські Новини, под Харьковом в центре города бегал олень.

В Одессе на улице ночью обнаружили маленького львенка. Зверька увидели в Аркадии - на Гагаринском плато. Львенок бродил между элитными высотками.

В сентябре в сети появилось видео, как лоси дрались за самку прямо во дворе жилого дома.

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