В центре Запорожья бегала дикая косуля

В центре Запорожья в субботу, 22 июня, была замечена дикая косуля. Одному из жителей удалось заснять дикое животное на видео.\r\nРолик появился в Инстаграм, пишет IPnews.\r\nАвтор видео пишет, что сегодня в 13:15 это прекрасное животное видели бегущим по ул. Яценко, По его словам, “маршрут” косули начался на дамбе, а затем она пробежала в сторону парка Победы.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nСегодня в 13:15, по ул. Яценко, бегала косуля. Экстренная служба переводит на Кобру - кобра на КП Побутовик, который сегодня не работает🤔 Маршрут косули: Увидел её сначала на дамбе, а потом она пробежала в сторону парка Победы. Видео от подписчика Любителям халявного шашлыка, советуем положить шампура на место!!! #Запорожье #новости #zp #zp_news\r\nПубликация от Запорожье (@zp_news) 22 Июн 2019 в 3:40 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАвтор также надеется, что любители бесплатного шашлыка на этот раз не побеспокоят свои шампура и пожалеют несчастное напуганное животное, которое каким-то невероятным способом оказалось в черте города.\r\nКак сообщали Українські Новини, под Харьковом в центре города бегал олень.\r\nВ Одессе на улице ночью обнаружили маленького львенка. Зверька увидели в Аркадии - на Гагаринском плато. Львенок бродил между элитными высотками.\r\nВ сентябре в сети появилось видео, как лоси дрались за самку прямо во дворе жилого дома.