В центре Запорожья бегала дикая косуля

В центре Запорожья в субботу, 22 июня, была замечена дикая косуля. Одному из жителей удалось заснять дикое животное на видео.

Ролик появился в Инстаграм, пишет IPnews.

Автор видео пишет, что сегодня в 13:15 это прекрасное животное видели бегущим по ул. Яценко, По его словам, “маршрут” косули начался на дамбе, а затем она пробежала в сторону парка Победы.

Автор также надеется, что любители бесплатного шашлыка на этот раз не побеспокоят свои шампура и пожалеют несчастное напуганное животное, которое каким-то невероятным способом оказалось в черте города.

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