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22 июня 2019, суббота, 17:15 286
Верховная Рада и партии 2019-06-22T17:15:17+03:00
Українські Новини
Власть Зеленского ничем не отличается от режима Порошенко, - платформа Бойко

Власть Зеленского ничем не отличается от режима Порошенко, - платформа Бойко

Сегодняшний антивоенный призыв Зеленского остаётся только словами. Люди ждут от него реальных действий, именно поэтому за него проголосовали 70 процентов украинцев, а не 25, как за Порошенко.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"В день скорби и чествования памяти жертв второй мировой войны в Украине мы заявляем: война — это огромная трагедия для страны, для каждой семьи, для украинского народа. В годы Великой Отечественной Украина понесла тяжелейшие потери. За освобождение Украины от фашизма на фронтах сражалось более 7 миллионов украинцев и более полутора миллионов не вернулись с войны домой. Украина потеряла каждого пятого жителя. Героизм нашего народа и огромные потери, понесенные в борьбе с национал-социализмом, заслуживают того, чтобы о них помнили новые поколения украинцев", - сказано в заявлении партии.

Представители "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что главная цель партии — восстановить мир на Донбассе  - сегодня должна стать общей для всех ответственных политиков.

"Но для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз. Люди ждут от президента Зеленского конкретных действий.

Нужна политическая воля для начала прямых переговоров в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск— Москва. Необходимы конкретная работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Нужна дорожная карта к миру.

Мы прекрасно понимаем, что украинскому народу мир нужен уже сейчас. И мы постоянно работаем над этим. У ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ есть План урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Этот мирный план –реальный механизм для восстановления мира.

Но сегодня мы уже с сожалением констатируем, что нынешняя власть ничем не отличается от режима Порошенко и не делает ничего конкретного для восстановления мира в Украине", - заявили в партии.

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