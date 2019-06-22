підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
22 червня 2019, субота, 17:15 8
Верховна Рада і партії 2019-06-22T17:21:08+03:00
Українські Новини
Влада Зеленського нічим не відрізняється від режиму Порошенка, - платформа Бойка

Влада Зеленського нічим не відрізняється від режиму Порошенка, - платформа Бойка

Сьогоднішній антивоєнний заклик Зеленського залишається тільки словами. Люди чекають від нього реальних дій, саме тому за нього проголосували 70 відсотків українців, а не 25, як за Порошенка.

Про це зазначається на офіційному веб-сайті партії "Опозиційна платформа - За життя".

"У день скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні ми заявляємо: війна – це величезна трагедія для країни, для кожної сім'ї, для українського народу. У роки Великої Вітчизняної Україна понесла важкі втрати. За звільнення України від фашизму на фронтах боролися понад 7 мільйонів українців і понад півтора мільйони не повернулися з війни додому. Україна втратила кожного п'ятого жителя. Героїзм нашого народу і величезні втрати, понесені у боротьбі з націонал-соціалізмом, заслуговують того, щоб про них пам'ятали нові покоління українців", - сказано в заяві партії.

Представники "Опозиційна платформа - За життя" заявили, що головна мета партії — відновити мир на Донбасі - сьогодні повинна стати спільною для всіх відповідальних політиків.

"

Але для припинення війни недостатньо красивих заяв і фраз. Люди чекають від президента Зеленського конкретних дій.

Потрібна політична воля для початку прямих переговорів у чотирикутнику Київ - Донецьк – Луганськ – Москва. Необхідні конкретна робота над законами, передбаченими Мінськими угодами. Потрібна дорожня карта до миру.

Ми прекрасно розуміємо, що українському народові мир потрібен вже зараз. І ми постійно працюємо над цим. В ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ є План врегулювання ситуації на південному сході країни. Цей мирний план – реальний механізм для відновлення миру.

Але сьогодні ми вже з жалем констатуємо, що нинішня влада нічим не відрізняється від режиму Порошенка і не робить нічого конкретного для відновлення миру в Україні", - заявили в партії.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя

Архів
Новини
Влада Зеленського нічим не відрізняється від режиму Порошенка, - платформа Бойка 17:15
Януковича чекають у суді на засідання 15 липня 16:45
У центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі 16:15
Курс на НАТО та ЄС: Баканов у Вашингтоні передав стратегічні послання Зеленського 15:46
Війна не повинна стати звичним явищем для наступних поколінь, - Зеленський 15:13
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
Росію зобов'язали заплатити українці за анексію Криму 18:06
На виборах впевнено лідирує "Слуга народу", а "Голос" Вакарчука на останньому прохідному місці 15:31
Порошенко подав зустрічну заяву проти Портнова, яке було відхилено ДБР 19:30
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
Тимчук під час загибелі був у тверезому стані 17:49
У Києві закрили три центральні станції метро 12:16
"Нафтогаз" знизив на липень ціни на газ для промспоживачів на 13,5% 10:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok