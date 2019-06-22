Влада Зеленського нічим не відрізняється від режиму Порошенка, - платформа Бойка

Сьогоднішній антивоєнний заклик Зеленського залишається тільки словами. Люди чекають від нього реальних дій, саме тому за нього проголосували 70 відсотків українців, а не 25, як за Порошенка.

Про це зазначається на офіційному веб-сайті партії "Опозиційна платформа - За життя".

"У день скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні ми заявляємо: війна – це величезна трагедія для країни, для кожної сім'ї, для українського народу. У роки Великої Вітчизняної Україна понесла важкі втрати. За звільнення України від фашизму на фронтах боролися понад 7 мільйонів українців і понад півтора мільйони не повернулися з війни додому. Україна втратила кожного п'ятого жителя. Героїзм нашого народу і величезні втрати, понесені у боротьбі з націонал-соціалізмом, заслуговують того, щоб про них пам'ятали нові покоління українців", - сказано в заяві партії.

Представники "Опозиційна платформа - За життя" заявили, що головна мета партії — відновити мир на Донбасі - сьогодні повинна стати спільною для всіх відповідальних політиків.

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Але для припинення війни недостатньо красивих заяв і фраз. Люди чекають від президента Зеленського конкретних дій.

Потрібна політична воля для початку прямих переговорів у чотирикутнику Київ - Донецьк – Луганськ – Москва. Необхідні конкретна робота над законами, передбаченими Мінськими угодами. Потрібна дорожня карта до миру.

Ми прекрасно розуміємо, що українському народові мир потрібен вже зараз. І ми постійно працюємо над цим. В ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ є План врегулювання ситуації на південному сході країни. Цей мирний план – реальний механізм для відновлення миру.

Але сьогодні ми вже з жалем констатуємо, що нинішня влада нічим не відрізняється від режиму Порошенка і не робить нічого конкретного для відновлення миру в Україні", - заявили в партії.