Бывшая жена нардепа Чекиты заявила, что глава окружкома по округу, где баллотируется ее экс-супруг, – его новая гражданская жена

Бывшая жена нардепа Чекиты заявила, что глава окружкома по округу, где баллотируется ее экс-супруг, – его нова

Экс-супруга нардепа от Блока Петра Порошенко Геннадия Чекиты Елена Молодцова потребовала от Центризбиркома исключить из состава Окружной избирательной комиссии по избирательному округу №134 в Одессе Оксану Тимченко из-за конфликта интересов.



Как пишет издание Гордон, бывшая жена нардепа от Блока Петра Порошенко Геннадия Чекиты Елена Молодцова обратилась с заявлением к главе Центральной избирательной комиссии Татьяне Слипачук по поводу конфликта интересов на округе, где баллотируется в Раду ее бывший супруг. Текст заявления Молодцова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Прошу безотлагательно принять меры по полному устранению из состава окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины по избирательному округу №134 главы этой комиссии Тимченко Оксаны Ивановны, 1976 года рождения (включена в состав комиссии и назначена ее председателем по представлению партии "Відродження"). Так, в действительности Тимченко О.И. является близким лицом претендента (в порядке самовыдвижения) в народные депутаты по этому избирательному округу, пока еще действующего народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Чекиты Геннадия Леонидовича", – сказано в заявлении.

Молодцова утверждает, что Тимченко – гражданская жена Чекиты.

"Она в настоящее время фактически является женой Чекиты Г.Л. (без государственной регистрации брака) и матерью их общего ребенка 2006 года рождения. Она зарегистрирована по тому же адресу, по которому зарегистрирован и сам Чекита Г.Л. Более того, Тимченко О.И., которая является частным нотариусом в городе Одессе, и работает по тому же адресу. Кроме того, известно, что большую часть гражданско-правовых сделок в пользу семьи Чекит на протяжении длительного времени удостоверяла именно частный нотариус Тимченко Оксана Ивановна", – заявила экс-супруга нардепа.

По ее данным, Тимченко назначена председателем окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины по избирательному округу №134 по тому же округу, где выдвигается Чекита.

"Считаю, что указанное является очевидным конфликтом интересов, и прошу принять безотлагательные меры к полному устранению из состава окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины по избирательному округу №134 главы этой комиссии Тимченко Оксаны Ивановны, 1976 года рождения", – резюмировала Молодцова.

Бывшая жена судится с Чекитой по поводу алиментов с 2017 года, о начале процесса писало одесское издание "Град".

В письме сопредседателям партии "Доверяй делам" Геннадию Кернесу и Геннадию Труханову Молодцова заявила, что Чекита пытается выселить ее с детьми из квартиры и уменьшить сумму алиментов, и просила не допустить его выдвижения в парламент по спискам этой политической силы, которая объединилась с Оппозиционным блоком.