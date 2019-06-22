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  • 71,6% опрошенных признают, что решение суда, в котором они принимали участие, было справедливым, - Центр Разумкова
22 июня 2019, суббота, 10:40 341
Политика 2019-06-22T11:45:02+03:00
Українські Новини
71,6% опрошенных признают, что решение суда, в котором они принимали участие, было справедливым, - Центр Разум

71,6% опрошенных признают, что решение суда, в котором они принимали участие, было справедливым, - Центр Разумкова

71,6% опрошенных признают, что решение суда, в котором они принимали участие, было законным и справедливым. Об этом говорится в отчете "Отношение граждан к судебной системе", презентованном 21 июня в Киеве Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.  

При этом 35,6 % опрошенных выступали в судебных процессах истцами, 18% - ответчиками, 8,5% - подсудимыми, 7,8% - потерпевшими, 14,8% - свидетелями, а 15,3 % относились к членам семьи участника судебного процесса. 

Опрос участников судебных заседаний проводился на выходе из помещений судов с 11 по 25 февраля 2019 года. Исследование проводилось на выходе из 100 судов, суммарно было опрошено 1107 респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Ранее, Совет Европы провел экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 год и положительно отозвался о ее результатах.

Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.
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