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22 июня 2019, суббота, 10:37 33
Происшествия 2019-06-22T10:38:55+03:00
Українські Новини
Пожар без жертв произошел на газопроводе во Львовской области

Пожар без жертв произошел на газопроводе во Львовской области

Пожар без жертв произошел 21 июня в 15:00 около села Пятничаны (Стрыйский район, Львовская область) на газопроводе диаметром 700 мм Управления магистральных газопроводом "Прикарпаттрансгаз". Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, произошла разгерметизация газопровода с дальнейшим возгоранием.

Ведомственная пожарная охрана возгорание ликвидировала.

По состоянию на 7:00 22 июня ремонтные работы завершены, проводится проверка целостности газопровода под давлением.

К восстановительным работам привлечены бригады Бибрского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

Как сообщали Українські Новини, в мае Прокуратура передала в суд обвинение 2 сотрудников "Запорожгаза" в подделке документов об авариях на газопроводах с целью создания ложных данных о потерях.

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