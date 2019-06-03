Из озера в Киеве достали тело 49-летнего мужчины

В Киеве в акватории озера "Заплавне" (Дарницкий район) 2 июня около 12:00 было обнаружено тело 49-летнего мужчины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Киева, передают Українські Новини.\r\nТак, спасателям поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы мужчина исчез в акватории озера "Заплавне".\r\nНа место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения.\r\nСпасатели провели водолазно-поисковые работы по выявлению тела утопленника. В результате поисков на расстоянии 30 м от берега на глубине 8 м обнаружено тело утопленника 1970 года, и передано следственно-оперативной группе.\r\nПричину трагедии устанавливают правоохранительные органы.\r\nКак сообщали Українські Новини, до начала купального сезона в водоемах Украины погибли 274 человека.\r\nРанее в Киеве из Днепра достали утопленника, который ночью он с друзьями нырял с моста. Также в Кирилловке спасатели нашли в воде двух утопленников.\r\nЗимой в Киеве прохожий спас ребенка, вылетевшего с горки в полынью на озере Тельбин.