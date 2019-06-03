Из озера в Киеве достали тело 49-летнего мужчины

В Киеве в акватории озера "Заплавне" (Дарницкий район) 2 июня около 12:00 было обнаружено тело 49-летнего мужчины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Киева, передают Українські Новини.

Так, спасателям поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы мужчина исчез в акватории озера "Заплавне".

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Спасатели провели водолазно-поисковые работы по выявлению тела утопленника. В результате поисков на расстоянии 30 м от берега на глубине 8 м обнаружено тело утопленника 1970 года, и передано следственно-оперативной группе.

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.

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