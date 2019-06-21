Полиция начала расследовать обливание краской консульства Белоруси во Львове

Полиция начала расследовать обливание 21 июня краской почетного консульства Республики Белорусь на ул. Героев УПА во Львове.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение об инциденте поступило от дипломатического учреждения во Франковский отдел полиции Львова.

"Неизвестные краской облили окно, дверь и табличку с надписью названия представительства иностранного государства", - сказал он.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения и причастных к этому лиц.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до пяти лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, Около 50 активистов в ночь на 26 ноября жгли покрышки у генерального консульства России во Львове, протестуя против нападения России на украинские корабли.