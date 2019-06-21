подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов
21 июня 2019, пятница, 17:44 588
Экономика 2019-06-21T19:31:48+03:00
Українські Новини
Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов

Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: soloway.org.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: soloway.org.ua

В Киев для обсуждения с представителями украинской власти и бизнеса важности проведения реформ в сфере энергетики прибыл главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента США по вопросам энергоресурсов Кент Логсдон.

"Приветствуем в Киеве главного заместителя руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Кента Логсдона, который прибыл для обсуждения важности энергетических реформ с представителями украинской власти и бизнеса", - сообщается на странице посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине Проект энергетической безопасности. Об этом сообщила директор Миссии USAID. За этот период USAID направит на реализацию проекта в украинском энергетическом секторе 85 млн долларов. Основные аспекты работы, согласно программе, - это рынки электроэнергии, природного газа, централизованного теплоснабжения и возобновляемых источников энергии.

В данный момент эта программа является самой крупной для USAID в Украине. По словам директора агентства, это доказывает готовность США к обеспечению энергетической безопасности украинского государства.

1 июля должен быть введен новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Для своевременного запуска рынка, Кабинетом Министров Украины на базе государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" созданы 2 госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

Ранее сообщалось, что USAID рекомендовало запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Больше новостей о: Электроэнергия Госдеп США Энергоресурсы Новый рынок электроэнергии Кент Логсдон

Архив
Новости
Под обстрелом был травмирован украинский военный 19:59
PR-директор фонда "Алкоголь Стоп" Мельник идет в Раду от "Слуги народа" 19:32
Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа" 19:00
Три станции метро будут закрыты в Киеве вечером два дня подряд 18:42
Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении Администрации Президента 18:37
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик
Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать 21:46
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok