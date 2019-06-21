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21 июня 2019, пятница, 16:58 183
Происшествия 2019-06-21T19:15:04+03:00
Українські Новини
В Житомирской области уже 6 дней не могут потушить пожар на свалке

В Житомирской области уже 6 дней не могут потушить пожар на свалке

Спасатели тушили мусор на площади 400 кв. м. Фото: ГосЧС
Спасатели тушили мусор на площади 400 кв. м. Фото: ГосЧС

На территории урочища Ржатковка Новоград-Волынского района Житомирской области спасатели продолжают тушить мусор на полигоне твердых бытовых отходов, который загорелся отдельными участками 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, с самого утра 20 июня спасатели тушили мусор на площади 400 кв. м. К работе было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.

"Несмотря на то, что объектный пожарный водоем был использован еще в первый день возгорания, подвоз воды осуществляется с расстояния около 2,5 км двумя автоцистернами, которые предоставили коммунальные предприятия городского совета. Всего в течение дня было совершено более 30 подвозов воды", - отмечают спасатели.

Кроме того, тушение пожара осложняется невозможностью подъезда техники и личного состава в отдельных очагах пожара. По состоянию на 22:00 ликвидировано возгорание мусора на площади 100 кв. м.

Сегодня утром спасатели вновь приступили к проведению работ по тушению пожара. Пока ситуация контролируемая. Угрозы распространения пожара нет.

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой области вспыхнул пожар на мусорной свалке.

Ранее в Житомирской области горела свалка.

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