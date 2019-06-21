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21 июня 2019, пятница, 16:37 575
Верховная Рада и партии 2019-06-21T16:37:54+03:00
Українські Новини
"Языковой" закон будет отменен, – Новинский

"Языковой" закон будет отменен, – Новинский

Вадим Новинский и Александр Долженков. Фото: opposition.com.ua
Вадим Новинский и Александр Долженков. Фото: opposition.com.ua

Председатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Украины Вадим Новинский и народный депутат Александр Долженков от имени 51 народного депутата передали в Конституционный Суд Украины представление о признании противоречащим Конституции закона "Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного".

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционного блока".

По мнению авторов представления, закон нарушает гарантированное Конституцией право граждан говорить и обучаться на родном языке и дискриминирует граждан по языковому признаку, фактически вводя запрет на использование русского языка и языков других национальных меньшинств. Русский язык на законодательном уровне полностью исключается из трудовых отношений, из сферы образования, сферы науки, сферы культуры, СМИ, сферы публичных мероприятий, сферы обслуживания потребителей, спорта, телекоммуникаций и связи, документооборота, переписки и других сфер жизни граждан, в которых не допустимо обязывать их использовать тот или иной язык.

Как отметил нардеп Долженков, Конституция Украины и международные договоры гарантируют свободное развитие, использование и защиту языков всех наций, проживающих на территории Украины. "Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны - русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством. Наряду с украинским языком закон предполагает функционирование только крымскотатарского языка, английского языка и других официальных языков ЕС, которые не распространены в Украине. Мы будем защищать эти нарушенные права наших избирателей", — заявил он.


Новинский, комментируя конституционное представление, подчеркнул: "В вопросе языков многонациональной двуязычной страны, какой является Украина, мы стоим на позиции соблюдения конституционных прав. Мы за украинский язык как государственный, за развитие русского языка, за доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств. Но мы против разжигания в Украине еще и языковой войны. Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями, вынесен на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты кнопкодавства, из-за чего, напомню, год назад Конституционный Суд отменил предыдущий языковый закон".

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