"Евробляхи", брошенные владельцами в Словакии, сдадут в металлолом

Брошенные украинцами "евробляхи" в приграничном селе Убля в Словакии местная власть сдаст на металлолом. Об этом говорится в сюжете программы SiriusNews телеканала Sirius.\r\nИз-за захламленности населенного пункта старыми автомобилями недовольны местные жители, поэтому "евробляхи" начнут утилизировать.\r\nОт прошлого года здесь стоят более трехсот автомобилей, большинство из которых уже пострадали от мародеров: у них разбито стекло, похищены детали и разбиты салоны.\r\nПри этом транспортом заняты не только парковки, но и дворы местных жителей, обочины и даже территория возле леса. Вывозили сюда авто, чтобы не спалчувати деньги за растаможку в Украине.\r\nНомерные знаки двух десятков "евроблях" уже передали полиции. Если владельцы не будут реагировать на призыв вывезти свои машины, то, вероятно, потеряют их.\r\nСтоит отметить, что местный сельский председатель уже сдала на металлолом первую машину, которая находилась на коммунальной территории. Далее возьмутся и за другие "евробляхи". \r\nНапомним, что Рада отсрочила введение огромных штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на три месяца.\r\nБлагодаря льготной растаможке в Украине стало в 10 раз больше растаможенных "евроблях".\r\nРанее из-за "евроблях" регистрация импортных б\/у авто выросла в 14 раз за февраль.