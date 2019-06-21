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21 июня 2019, пятница, 14:50 594
Политика 2019-06-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Сила права" - потенциальный "Черный лебедь" парламентской гонки, - Орест Сохар

"Сила права" - потенциальный "Черный лебедь" парламентской гонки, - Орест Сохар

Шеф-редактор издания "Обозреватель" положительно отозвался о том, что "Сила права" Андрея Сенченко зарегистрировала собственный список в ЦИК.

Я наблюдаю за этой организацией вот уже несколько лет подряд: Сенченко и его команда, шаг за шагом вели правовую войну с РФ в украинских судах. Признание фактов агрессии РФ в Крыму и на Донбассе, тысячи выигранных дел, арест российских средств на сумму свыше 3.5 млрд долларов - такими результатами не может похвастаться даже правительство. Эта деятельность не была "заточена" под выборы, просто патриоты занимались своим делом. И теперь, в этой гонке им нужно не столько обещать, сколько рассказать, что они сделали для страны, отчитаться за колоссальные результаты уже проведенной ими правовой войны против РФ, - уверен Орест Сохар.

По мнению шеф-редактора "Обозревателя" организация Андрея Сенченко состоит из ведущих специалистов в сфере безопасности, обороны и международных отношений, которые имеют четкую стратегию победы в войне с РФ, это делает "Силу права" потенциальным "черным лебедем" парламентских гонок.

Мне лично импонирует, что "Сила права" не "играет варьята", не пытается оседлать конька популизма, а концентрируется на стратегических проблемах безопасности и экономического развития. Кроме того, команда Сенченко состоит из действительно новых лиц, всех регионов страны. Поэтому я считаю, что такие люди должны быть в парламенте, и мой долг донести ФБ-сообществу информацию о "Силе права". А дальше все будет зависеть от способности этой силы донести свой месседж до избирателей, - сказал Орест Сохар.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением "Общее дело", который возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения-противодействие российскому реваншу.
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