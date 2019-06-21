"Сила права" - потенційний "чорний лебідь" парламентських перегонів, - Орест Сохар

Шеф-редактор видання "Обозреватель" позитивно відізвався про те, що "Сила права" Андрія Сенченка зареєструвала власний список у ЦВК.

Я спостерігаю за цією організацією ось уже декілька років поспіль: Сенченко та його команда, крок за кроком вели правову війну з РФ в українських судах. Визнання фактів агресії РФ в Криму та на Донбасі, тисячі виграних справ, арешт російських коштів на суму понад 3.5 млрд доларів - такими результатами не може похвалитись навіть уряд. Ця діяльність не була "заточена" під вибори, просто патріоти займалися своєю справою. І тепер, у цих перегонах їм потрібно не стільки обіцяти, скільки розповісти, що вони зробили для країни, прозвітувати за колосальні результати вже проведеної ними правової війни проти РФ, - впевнений Орест Сохар.

На думку шеф-редактора "Обозревателя" організація Андрія Сенченка складається з провідних фахівців у сфері безпеки, оборони та міжнародних відносин, які мають чітку стратегію перемоги у війні с РФ, це робить "Силу права" потенційним "чорним лебедем" парламентських перегонів.

Мені особисто імпонує, що "Сила права" не "грає вар’ята", не намагається осідлати коника популізму, а концентрується на стратегічних проблемах безпеки та економічного розвитку. Крім того, команда Сенченка складається з дійсно нових облич, з усіх регіонів країни. Тому я вважаю, що такі люди мають бути в парламенті, і мій обов’язок донести ФБ-спільності інформацію про "Силу права". А далі все залежатиме від здатності цієї сили донести свій меседж до виборців, - сказав Орест Сохар.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "Сила права" Андрія Сенченка планує об’єднатись на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", який очолює Олександр Данилюк. Мета об’єднання - протидія російському реваншу.