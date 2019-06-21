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21 июня 2019, пятница, 14:49 528
Медицина 2019-06-21T14:49:51+03:00
Українські Новини
Вместо "медреформы" необходимо восстановление медицины, – Левочкин

Вместо "медреформы" необходимо восстановление медицины, – Левочкин

Сергей Левочкин Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин Фото: lovochkin.org

Принятая при старой власти "реформа здравоохранения" продолжает разрушать украинскую медицину. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Левочкина, после парламентских выборов перед новой властью встанет задача ликвидации последствий "реформы" и увеличения финансирования здравоохранения.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Левочкина.

"Под брендом "реформы" Украине навязали резкое сокращение бюджетного финансирования медицины. Законодательно это прозвучало как снижение с "не менее 10% от национального дохода" до  "не менее 5% от ВВП". Но даже этот сниженный уровень не выдерживается. За 5 лет  доля медицины в ВВП снизилась с 4,2% в 2013 году до 3,3% в 2018-м, а по прогнозу на 2019-й предполагается 3,1% ВВП. За каждой сотой долей урезанного процента – сотни тысяч украинцев, не получивших медицинской помощи. Мы должны остановить это падение", – заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что даже урезанная статья расходов на здравоохранение финансируется не в полном объеме. По итогам 4 месяцев 2019 года финансирование здравоохранения  из общего фонда госбюджета  составило 86% от плана на период. Причем госзакупки медикаментов профинансированы всего на 0,02%.

По словам народного депутата, следствием урезания расходов на медицину стало сокращение в сравнении с 2013 годом на 26% числа медучреждений, которые предоставляют амбулаторно-поликлиническую помощь, а также уменьшение на 22% количества больниц. При этом в тех больницах, которые остаются, сокращаются койко-места.

"За 5 лет закрыто 403 больницы. Осталось 1 416, но при продолжении "реформы" мы недосчитаемся и многих из них. Поэтому задача нового правительства после выборов – не реформы, а восстановление уничтожаемой системы.  Остановить сокращение сети медучреждений, особенно в сельской местности, восстановить нормальную работу экстренной медпомощи и ликвидировать дефицит медпрепаратов, закупаемых под госпрограммы за бюджетные средства – это реально сделать уже в 2019 году", – резюмировал Сергей Левочкин.

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