Уникальная выставка доисторических исполинов открывается во Львове

Уникальная выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов" откроется для широкого круга зрителей в Государственном природоведческом музее НАН Украины 26 июня. Об этом на пресс-конференции в туристической столице Западной Украины сегодня рассказали представители музея и Фонда Рината Ахметова.

Выставка создана в рамках проекта "Динамичный музей" Фонда и является первой частью новой постоянной экспозиции "Симфония жизни".

Главными экспонатами "ледниковой эпохи" стали мамонт и шерстистый носорог. Как рассказали представители музея, останки доисторических животных были обнаружены в начале ХХ века в шахте села Старуня ныне Ивано-Франковской области. Каждая находка по-своему уникальна и имеет огромное значение для мировой науки.

"Мамонт настолько хорошо сохранился, что работники, которые обнаружили находку, порезали его шкуру себе на башмаки. Поэтому ученым, когда они выяснили, что это за находка, пришлось отбирать куски его шкуры у жителей села через суд. Шерстистый носорог сохранился еще лучше. И если скелетов мамонтов по миру достаточно много, то останки шерстистых носорогов, найденных не в вечной мерзлоте, представлены всего в двух музеях мира", – рассказали научные сотрудники Львовского музея Наталья Дзюбенко и Андрей Бокотей.

Впрочем, еще несколько лет назад мамонта и носорога ожидала печальная участь. Из-за недостатка финансирования ценнейшие экспонаты десятилетиями оставались в хранилище и могли быть навсегда утеряны. Все изменилось в 2012 году, когда Государственный природоведческий музей НАН Украины выиграл грант Фонда Рината Ахметова.

"Благодаря проекту "Динамичный музей" сотрудники музея разработали дорожную карту изменений, которые могли бы сделать музей интересным для современной аудитории. Фонд поддержал эту программу и выполнил свои обязательства. Помимо реставрации доисторических животных львовский музей был оснащен современными мультимедийными технологиями, а его сотрудники прошли обучение и стажировку в лучших музеях мира. Кроме того, в здании установлен новый лифт для удобства людей с инвалидностью. Теперь музей сможет составить конкуренцию индустрии развлечений и удержаться на культурной карте Украины", – отметила Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

По ее словам, еще до официального открытия выставка серьезно заинтересовала представителей мирового научного сообщества. Хотя мамонт и носорог пролежали под землей тысячелетия, озокерит и другие нефтепродукты остановили процессы разложения. В результате сохранились кости и зубы, а также мягкие ткани животных. Более того, своевременная реставрация позволила сохранить ненарушенной структуру ДНК. А это уже совершенно новые и уникальные горизонты для научных исследований и открытий.

Подтверждением этих слов стал круглый стол, который сразу после пресс-конференции состоялся в стенах Государственного природоведческого музея НАНУ. Ученые из Украины, Швейцарии и США собрались для того, чтобы обменяться опытом сохранения уникальных музейных фондов и определить оптимальные пути их развития. Как показал проект "Динамичный музей", украинские музеи способны идти в ногу со временем и заинтересовать даже искушенного посетителя благодаря внедрению новейших технологий и стандартов научной деятельности.

"Сегодня перед украинскими музеями – новые вызовы, и они стараются на них отвечать. В рамках проекта "Динамичный музей" состоялось много встреч с ведущими мировыми музейными специалистами. На них обсуждались проблемы развития украинских музеев и те вызовы, которые перед ними стоят. Эти обсуждения я даже даю своим студентам прослушивать в качестве лекций", – отметил участник круглого стола, глава Ассоциации музеев и галерей Зеновий Мазурик.

Выставка "Ледниковая эпоха: Возвращение мамонта во Львов" раскрывает мир доисторических животных, помогает узнать об их жизни с экранов мониторов и поучаствовать в интерактивных играх. Посетители также увидят, как охотились люди в доисторические времена, побывают в гостях у кроманьонца, макет жилища которого наряду с мамонтом и носорогом также будет представлен на выставке.