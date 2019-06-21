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21 июня 2019, пятница, 13:39 651 Документ
Медицина 2019-06-21T13:39:35+03:00
Українські Новини
Без подготовки внедрять нельзя, – Деркач требует через суд отменить электронные рецепты

Без подготовки внедрять нельзя, – Деркач требует через суд отменить электронные рецепты

Андрей Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al
Андрей Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач (внефракционный) подал иск в Окружной административный суд г. Киева, требуя отменить введение электронных рецептов для людей, которые живут в селах, не могут своевременно их оформить и получить лекарства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Деркач отметил, что внедрять электронные рецепты на лекарства можно только после тщательной подготовки.

"Я подал иск в суд с требованием отменить электронный рецепт, пока не будет отработана система его оформления и не будут достаточно компьютеризированы все врачи, выписывающие рецепт. Пока любой человек – из Глуховского, Ямпольского или Середино-Будского района – не сможет оформить и получить лекарства без ущерба для здоровья", – отметил Деркач.

Он также заявил, что вопросы по поводу электронных рецептов часто звучат на встречах с людьми.

"Я регулярно общаюсь с людьми на Сумщине. И знаете, с каким вопросом они подходят ко мне все чаще: как получить "доступные лекарства", если нет возможности оформить электронный рецепт? Что делать, если врач заболел, а никто другой такой рецепт не оформит? Как быть, если ехать в больницу за рецептом именно сейчас нет возможности (кто когда-нибудь ездил по нашим дорогам – он поймет), а выписать его за несколько дней до окончания действия предыдущего – нельзя?" – написал Деркач.

От отметил, что идея с электронными рецептами – правильная, но ее бездумная реализация только сделала жизнь людей хуже.

"По сути, идея внедрения электронного рецепта – правильная. Только гладко было на бумаге… Бездумная реализация этой идеи сделала жизнь людей только хуже, оставила жителей сел и небольших городков вообще без лекарств. В существующих условиях без тщательной предварительной подготовки их внедрять нельзя", – резюмировал Деркач.

Как известно Андрей Деркач подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что в стране более 2 лет нет министра здравоохранения.

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