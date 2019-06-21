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21 июня 2019, пятница, 12:34 56
Азия 2019-06-21T12:34:25+03:00
Українські Новини
Россия утилизирует украинскую подводную лодку "Запорожье", захваченную в 2014

Россия утилизирует украинскую подводную лодку "Запорожье", захваченную в 2014

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию ряда кораблей, среди которых есть украинская субмарина. Об этом сообщает Украинский милитарный портал в пятницу, 21 июня.

В тендере указано, что Россия намерена ликвидировать подводную лодку проекта 641. Конкретное название лодки не уточняется, но в распоряжении России есть только одна субмарина этого проекта - подводная лодка Запорожье, которую захватили в Крыму в 2014 году.

Стоит отметить, что лодку впервые спустили на воду еще в мае 1970 года.

Напомним, что российские военнослужащие захватили два военных корабля и подлодку.

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