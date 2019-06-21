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21 червня 2019, пʼятниця, 12:34 37
Азія 2019-06-21T17:00:05+03:00
Українські Новини
Росія утилізує український підводний човен "Запоріжжя", захоплену в 2014

Росія утилізує український підводний човен "Запоріжжя", захоплену в 2014

Міністерство оборони Росії оголосило тендер на утилізацію ряду кораблів, серед яких є українська субмарина. Про це повідомляє Український мілітарний портал у п'ятницю, 21 червня.

У тендері зазначено, що Росія має намір ліквідувати підводний човен проекту 641. Конкретна назва човна не уточнюється, але в розпорядженні Росії є тільки одна субмарина цього проекту - підводний човен Запоріжжя, яку захопили в Криму в 2014 році.

Варто відзначити, що човен вперше спустили на воду ще у травні 1970 року.

Нагадаємо, що російські військовослужбовці захопили два військових кораблі і підводний човен.

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