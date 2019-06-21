Суд оштрафовал львовянина на 17 тыс. гривен за миллионные убытки иностранным кинокомпаниям

Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за нанесение убытков иностранным кинокомпаниям на 7,3 млн гривен во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.\r\n"Во Львовской области осужден злоумышленник, который незаконно предоставлял доступ к хитам кинопроката. Мужчина нанес ущерб известным иностранным кинокомпаниям на общую сумму в почти 7,3 млн гривен", - сказано в нем.\r\nКак установили сотрудники отдела противодействия киберпреступности во Львовской области Карпатского управления киберполиции, с 10 сентября 2016 года по 3 мая 2019 года 46-летний львовянин администрировал приобретенные им ранее три веб-сайта.\r\nЗлоумышленник незаконно размещал на них в онлайн-кинотеатрах фильмы для просмотра и копирования и получал деньги за рекламу.\r\nНе имея разрешения правообладателей на фильмы, он нарушил Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" и нанес кинокомпаниям материальный ущерб на общую сумму 7,3 млн гривен.\r\nНа основании судебного решения в квартире мужчины правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли 5 системных блоков, которые использовались как серверы для распространения фильмов всемирно известных компаний.\r\nНезаконная деятельность трех онлайн-кинотеатров была приостановлена.\r\nПолицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав).\r\nОбвинительный акт был направлен в суд.\r\nПо его решению мужчина был признан виновным и теперь должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, а вся изъятая у львовянина техника конфискована.\r\nКак сообщали Українські Новини, киберполиция разоблачила 5 мошенников, обокравших более 150 украинцев и иностранцев на 9 млн гривен на фиктивных финансовых торгах в Запорожье.