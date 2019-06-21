Связанные с Пинчуком компании вышли из состава акционеров Regal Petroleum

Подконтрольная бизнесмену Вадиму Новинскому компания Pelidona Services Limited увеличила долю в компании Regal Petroleum (Великобритания) с 54% до 82,65% акций.

Об этом говорится в сообщении Regal Petroleum на сайте Лондонской фондовой биржи, передают Українські Новини.

При этом компании Kelda Limited и Tomkins Trading Limited (обе - Гонконг), ранее владевшие по 14,326% акций Regal Petroleum, вышли из состава акционеров компании.

Ранее компании Kelda Limited и Tomkins Trading Limited были подконтрольны Виктору и Елене Пинчук.

Согласно сообщению "Смарт-Холдинга", данный пакет акций был куплен в рамках реализации стратегии развития бизнеса "Смарт-Холдинга" по добыче углеводородов, при этом Pelidona Services не намерена продолжать дальнейший выкуп акций на рынке.

"Результаты сделки не повлияют на корпоративное управление Regal Petroleum и на ее статус публичной компании. Не планируется никаких изменений в совете директоров. Regal Petroleum показывает хорошие результаты деятельности и продолжит оставаться основой газодобывающего направления "Смарт-Холдинга". Стратегия его развития предусматривает как органический рост бизнеса путем наращивания добычи на существующих месторождениях, так и приобретение новых активов. Результатом реализации этой стратегии должна стать максимизация совокупного дохода всех акционеров бизнеса", - говорится в сообщении.

"Смарт-Холдинг" уверен, что более глубокая интеграция с публичными площадками размещения акций является инструментом повышения капитализации, даст газодобывающему бизнесу большую устойчивость и откроет дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества с новыми институциональными инвесторами.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году компания Regal Petroleum увеличила чистую прибыль в 23,6 раза или на 52 млн долларов до 54,3 млн долларов.

В августе 2018 года Пинчук купил 24,4% британской Regal Petroleum.