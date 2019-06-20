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20 июня 2019, четверг, 21:46 148
Жизнь 2019-06-20T21:46:35+03:00
Українські Новини
Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать

Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать

Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик
Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик

В Одессе, на курорте Санжейка в Овидиопольском районе житель Одессы решил отдохнуть на песчаном пляже и заехать прямо к морю на автомобиле "Suzuki". Однако песок на пляже не отпустил просто так любителя пляжного отдыха и уехать он оттуда не смог - автомобиль застрял в песках. Об этом сообщает Николай Пундик на своей странице в Facebook.

"А главный претендент на приз «Олень побережья» счастливый обладатель серого корыта 2006 года выпуска гос. номер ВН6453ІС. Заехало на пляж. Возмущалось!!! Но потом выезжало с 17-30 до 20-15... Сделаем оленя знаменитым!!!", - написал Николай.

В комментариях под постом Николая Пундика люди весело глумятся над незадачливым курортником - по их мнению, он уже заслужил главный приз - "Олень побережья".

Напомним, что в Киеве, ранее избили "героя парковки" на Лукьяновке, который перегородил дорогу трамваям и автомобилям. А все потому что на Лукьяновской возник огромный затор из-за "героя парковки" на трамвайных путях.

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