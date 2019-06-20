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20 июня 2019, четверг, 21:22 64
Общество 2019-06-20T21:27:14+03:00
Українські Новини
Lego бесплатно предоставит конструкторы для первоклассников в 2019 и 2020

Lego бесплатно предоставит конструкторы для первоклассников в 2019 и 2020

Конструктор. Фото: lego.com
Конструктор. Фото: lego.com

Министерство образования и науки договорилось с компанией The LEGO Foundation (Дания) о продлении программы сотрудничества на два года - и бесплатном предоставлении наборов конструкторов для первоклассников в 2019 и 2020 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы видим, что игровые методики обучения с LEGO действительно работают - учителя используют наборы когда изучают с учениками сложение и вычитание, а также во время физкультминуток. Все отмечают, что эти методики действительно дают возможность наглядно и доступно объяснить детям материал, раскрыть их умения, научиться работать в команде, договариваться, предлагать новые нестандартные решения. Мы благодарны LEGO Foundation, что они увидели пользу, которую дали эти подходы учителям, и согласились продолжить программу еще на следующие 2 года", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она рассказала, что в целом для первоклассников 2019-2020 учебного года предполагается примерно 50 крупных грузовых машин - траков - с наборами LEGO.

Планируется, что наборы LEGO "6 кирпичиков" прибудут в Украину ориентировочно в конце сентября, а будут развезены в школы до середины октября.

Как сообщали Українськi Новини, ранее компания The LEGO Foundation (Дания) решила бесплатно предоставить наборы конструкторов всем первым классам в 2018-2019 учебном году.

LEGO выпускает конструкторы для взрослых.

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