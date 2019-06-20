Юрий Назаров рассказал о первой в Киеве smart-улице и заявил, что на этом инновации в столице только начинаются

Юрий Назаров рассказал о первой в Киеве smart-улице и заявил, что на этом инновации в столице только начинаютс

Сегодня, 20 июня, в Киеве состоялась презентация первой в столице smart-улицы. Инновационное пространство создано в рамках государственно-частного партнерства - совместными усилиями Департамента информационно-коммуникационных технологии КГГА, городской инициативы Kyiv Smart City и частной строительной компании KAN Development.

Улица оснащена передовыми технологиями и сервисами: сигнальной кнопкой, благодаря которой через оператора можно связаться с полицией, пожарными или скорой помощью, камерами видеонаблюдения с функциями распознавания лиц и номерных знаков, станциями для подзарядки электрокаров и датчиками для измерения уровня загрязненности воздуха - они установлены в рамках реализации проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров заявил, что внедрение прогрессивных технологий в Киеве на этом не заканчивается, и в будущем такие сервисы появятся по всем городе. Он также подчеркнул, что установление в столице датчиков для определения чистоты воздуха - является важным социальным проектом: в дальнейшем его планируют активно развивать.

"Мониторинг воздуха - пилотный проект, основанный на использовании интернета вещей. Развитие инфраструктуры smart city с помощью ИВТ открывает широкие возможности для улучшения условий жизни в городе. Благодаря информации с датчиков и измерительных приборов мы получим точные данные, которые будут полезными для принятия управленческих решений. Я уверен, что Managing Air Quality - это только начало и в будущем преимущества использования интернета вещей киевляне почувствуют и в других сферах: безопасности, коммунальных услугах, организации городского пространства и других", - сообщил Юрий Назаров.

Отметим, что частным инвестором проекта выступил столичный застройщик KAN Development. Строительной компании принадлежат такие объекты как ЖК "Республика", ЖК "Файна Таун", ТРЦ "Arena City" и многие другие.