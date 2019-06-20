СБУ поймала подозреваемого в планировании госпереворота и блокировании 200 тендеров на ремонт дорог

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в финансировании насильственного свержения власти и блокировании 200 тендеров на ремонт автодорог.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"СБ Украины разоблачила противоправный механизм по финансированию насильственного изменения и свержения конституционного строя", - сказано в нем.\r\nОперативники спецслужбы установили, что подозреваемый через подконтрольные субъекты хозяйствования перечислил более 4 млн российских рублей на счета "таможенных" органов России в аннексированном Крыму.\r\nКроме того, под данным СБУ, подозреваемый, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, совершил противоправное блокирование более 200 публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более 20 млрд гривен.\r\n"Таким образом была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли", - сообщает СБУ.\r\nФигурант производства также подозревается в организации механизма незаконной переправки группы лиц через государственную границу Украины в РФ через территорию Крыма и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 20 млн гривен.\r\n19 июня сотрудники Службы безопасности Украины во исполнение постановления следственного судьи провели спецоперацию по захвату подозреваемого для доставки в суд и избрания меры пресечения.\r\nРешается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ расследует попытку захвата власти в Украине в мае 2018.