СБУ поймала подозреваемого в планировании госпереворота и блокировании 200 тендеров на ремонт дорог

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в финансировании насильственного свержения власти и блокировании 200 тендеров на ремонт автодорог.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"СБ Украины разоблачила противоправный механизм по финансированию насильственного изменения и свержения конституционного строя", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы установили, что подозреваемый через подконтрольные субъекты хозяйствования перечислил более 4 млн российских рублей на счета "таможенных" органов России в аннексированном Крыму.

Кроме того, под данным СБУ, подозреваемый, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, совершил противоправное блокирование более 200 публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более 20 млрд гривен.

"Таким образом была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли", - сообщает СБУ.

Фигурант производства также подозревается в организации механизма незаконной переправки группы лиц через государственную границу Украины в РФ через территорию Крыма и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 20 млн гривен.

19 июня сотрудники Службы безопасности Украины во исполнение постановления следственного судьи провели спецоперацию по захвату подозреваемого для доставки в суд и избрания меры пресечения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ расследует попытку захвата власти в Украине в мае 2018.