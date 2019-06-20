Апелляционный суд арестовал земучасток на Институтской в Киеве

Киевский апелляционный суд арестовал земельный участок на ул. Институтской в Киеве до завершения следственного эксперимента.

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы", передают Українськi Новини.

"Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на земельный участок (место расстрела) по ул. Институтской. Пострадавшие ожидают завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана", - сказано в нем.

Таким образом, на этом участке запрещено строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля 2018 года Генеральная прокуратура временно запретила строительство музея "Революции достоинства" на Институтской в Киеве. Фактически постановление запретило любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений. Мемориал планировали открыть 20 февраля 2019 года.

3 сентября 2014 года открыли и освятили памятник Героям Небесной Сотни в Киеве.

Позже в связи с проведением следственных экспериментов на Институтской памятник Героям Небесной сотни решили перенести.