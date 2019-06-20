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20 июня 2019, четверг, 18:28 620
Судебная власть 2019-06-20T18:34:18+03:00
Українські Новини
Варченко рассказала о причинах обысков в Минздраве

Варченко рассказала о причинах обысков в Минздраве

Ольга Варченко. Фото: facebook.cоm/ol.varchenko
Ольга Варченко. Фото: facebook.cоm/ol.varchenko

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает должностных лиц Министерства здравоохранения Украины в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, комментируя обыски, продолжающиеся в Минздраве.

"Да, действительно Государственным бюро расследований проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр МЗ Украины" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - написала первый заместитель директора ГБР.

Она также рассказала подробности дела, по которому проводятся обыски в Минздраве.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Украины, действуя по предварительному сговору со служебными лицами ГП "ДБЦ МЗ Украины" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Средства были выделены правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе города Киева", - пояснила Ольга Варченко.

По ее словам, в настоящее время досудебное расследование продолжается.

Больше новостей о: Обыски Государственное бюро расследований Ольга Варченко ГБР Минздрав Украины

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