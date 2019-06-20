Варченко розповіла про причини обшуків у Міністерстві охорони здоров’я

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює службових осіб Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, коментуючи обшуки, що тривають у МОЗ.

"Так, дійсно Державним бюро розслідувань проводяться обшуки у Міністерстві охорони здоров’я і ДП "Державний будівельний центр МОЗ України" в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні", – написала перший заступник директора ДБР.

Вона також розповіла подробиці справи, за якою проводяться обшуки у МОЗ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства охорони здоров’я України, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП "ДБЦ МОЗ України" та службовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Кошти були виділені урядом на реалізацію державного інвестиційного проєкту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі міста Києва", – пояснила Ольга Варченко.

За її словами, наразі досудове розслідування триває.