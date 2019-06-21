Список советников и помощников Андрея Богдана. Кто попал в ближний круг главы Администрации Президента Зеленского

Список советников и помощников Андрея Богдана. Кто попал в ближний круг главы Администрации Президента Зеленск

На фоне проектов переформатирования президентского Офиса, в самой Администрации Президента (АП) Украины уже практически сформировалось ближайшее окружение, которое будет в среднесрочной перспективе влиять на работу самого Президента и главы АП.

Українські Новини запросили в АП актуальный список советников и помощников главы государства и руководителя его офиса. Попытаемся разобраться, кто эти люди.

Штатные советники главы Администрации Президента Андрея Богдана:

Пивторак Владимир Викторович, 58 лет – юрист.

Пивторак Владимир Викторович. Фото из открытых источников.

Бывший судья, народный депутат 2-го созыва (1996-1998 года). При Кучме был консультантом Президента Украины, затем – работал в Главном государствено-правовом управлении АП. Уже при Ющенко – 1-м заместителем руководителя Главной государственно-правовой службы Секретариата Президента. При Януковиче - заместитель главы Государственной судебной администрации Украины.

Заместитель директора адвокатского объединения "Нечаев и партнеры". Подавал документы на конкурс в Верховный Суд, но к конкурсу допущен не был. Был кандидатом на место в Конституционном суде Украины.

Страхова Виктория Константиновна, 37 лет – банкир.

Страхова Виктория Константиновна. Фото из открытых источников.

Получила образование в Лондоне (Великобритания), была сотрудницей Национального совета реформ. Стала корпоративным секретарем в Приватбанке сразу после его национализации. По ее словам, "выполняла обязанности не только секретаря, но и юриста, переводчика, менеджера по пиару, личного ассистента, и еще ряд других при необходимости". Ушла из Приватбанка публично высказав позицию о происходящем в финансовом учреждении.

На выборах-2019 – активный член Зе-команды.

Внештатные советники главы АП:

Качура Александр Анатольевич, 28 лет - адвокат, предприниматель, основатель адвокатской компании Kachura Lawyers.

Качура Александр Анатольевич. Фото из открытых источников.

Является членом общественного совета при Министерстве юстиции Украины. Также адвокат входит в экспертный совет Верховной Рады по вопросам внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Основная цель − наработка изменений, позволяющих защитить бизнес от незаконных действий правоохранительных органов на стадии ведения досудебного расследования.

После старта президентской компании Владимира Зеленского стало известно, что Александр Качура является адвокатом политической партии "Слуга народа" и компании "Квартал 95". Так, в конце марта 2019 года адвокатское бюро Kachura Lawyers выиграло дело о запрете сериала "Сваты" в интересах Студии "Квартал 95". Также известно, что адрес регистрации партии "Слуга народа" совпадает с адресом адвокатского бюро Kachura Lawyers.

Сейчас является кандидатом в народные депутаты - №50 избирательного списка "Слуги народа".

Москаленко Сергей Валерьевич,

Человек с такими же фамилией, именем и отчеством - судья Высшего административного суда Украины.

Сейчас является кандидатом в народные депутаты - №155 избирательного списка "Слуги народа".

Помощник главы АП:

Апаршин Иван Михайлович, 63 года - военный, полковник запаса, ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде Президента Украины Владимира Зеленского.

Апаршин Иван Михайлович. Фото из открытых источников.

Командир взвода, роты, батальона, начальник штаба полка, на штабных должностях в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины. Затем - директор Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины; главный инспектор Министерства обороны Украины; начальник Управления политики в сфере обороны и безопасности Секретариата Кабинета Министров Украины.

В 2014 году – кандидат в депутаты под №9 "Гражданской платформы" Анатолия Гриценко.

Кандидат в Президенты Украины Анатолий Гриценко назвал Ивана Апаршина кандидатом на пост министра обороны в случае своей победы. Накануне 2-го тура выборов 18 апреля 2019 года кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский объявил Апаршина ответственным за оборону и безопасность в своей команде.