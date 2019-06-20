В Украине могут появиться анклавы США и других стран, — Алексей Кулагин

Украинский бизнесмен, управляющий собственник девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин разработал проект анклавизации страны, цель которого – адаптировать законодательство и финансовую систему Украины к ведущим мировым стандартам. Об этом он рассказал в интервью изданию Факты.ICTV.

"Представьте город, где действуют законы США. Со своими границами. Это будет способствовать интеграции – как законодательной, так и финансовой — Украины и США. Нам не нужно будет входить ни в какой военный блок. Мы можем оставаться мирным внеблоковым государством, но анклав с юрисдикцией США уже обязывает остальные государства относиться к правам этого анклава весьма и весьма с уважением. Такие же анклавы других ведущих государств можно создать в каждой области", — рассказал Алексей Кулагин.

Первый такой анклав, находящийся под юрисдикцией США, бизнесмен предлагает создать под Киевом, в селе Чайки. По словам Алексея Кулагина, во время строительства одного из наибольших кондоминиумов в Европе — ЖК "Чайка" — его компания "ОМОКС" создала здесь инженерную инфраструктуру для дальнейшего развития населенного пункта до 300-тысячного города.

"Вот, допустим, здесь, в селе Чайки, свободно 500 га. Это, фактически, населенный пункт, имеющий отдельные границы и свой устав, но почему-то находящийся в управлении другого села. Это единственная в Украине площадка со столь оснащенными объектами инфраструктуры. Я предложил именно здесь сделать анклав. Анклав, который будет под юрисдикцией, допустим, Соединенных Штатов Америки", — отметил собственник "ОМОКСа".

Согласно проекту Кулагина, вокруг каждого анклава также предусмотрено создание буферных зон, где будут расположены административные здания, образовательные и научные центры, проч. Все это, по мнению автора проекта, качественно улучшит уровень образования и в целом кадровый рынок в Украине.

Алексей Кулагин отметил, что уже презентовал свой проект американским дипломатам и украинским властям. "Идею анклавизации я донес абсолютно всем. С ней все согласились, она всем очень понравилась. И я привлек всех, кто о ней слышал и видел презентации, к ее усовершенствованию. Специалисты были в 22-х отраслях промышленности. Привлекались военные и специалисты по безопасности, которые говорили, что это вполне реальная схема и вполне реально обеспечить безопасность анклавов. И, с точки зрения юрисдикции, никаких противоречий нет. Есть уже мировой опыт подобных структур. К тому же, исключено, что кто-либо соблазнится в таких условиях на какие-то военные действия", — заявил бизнесмен.

Алексей Кулагин также высказал уверенность в том, что разработанный им проект анклавов "легко выполним". "И он сразу же даст большой скачок для нашей экономики, потому что рабочая сила будет использоваться наша. Мы заработаем деньги на строительстве объектов анклавов, равно как и объектов буферной зоны. И развитие промышленности и инфраструктуры вокруг этих анклавов также будет осуществляться руками наших рабочих, наших граждан. Это даст украинцам доходы и оживит внутренний рынок", — прогнозирует управляющий собственник компании "ОМОКС".

Кроме того, автор проекта убежден, что анклавизация Украины также будет способствовать ослаблению олигархата. "В результате я бы надеялся на то, что все законодательные процессы стали менее привязаны к интересам олигархических или других групп, которые временно захватили власть в этой стране. Они бы работали на развитие именно народа, среднего класса. Именно для этого я предложил проект анклавизации Украины", — заключил Алексей Кулагин.