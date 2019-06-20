НАБУ провело обыски в квартире председателя НКРЭКУ, - Корольчук

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в квартире председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко и бывшего члена комиссии Владимира Евдокимова. Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в социальной сети Facebook. По данным эксперта, обыски проводятся в рамках расследования дела "Роттердам+".

Корольчук подозревает, что мотивом для проведения обысков может быть конфликт между АП и Нацкомиссией по поводу запуска рынка электроэнергии.

"Вокруг президента Зеленского сформировалась группа, которая напрямую заинтересована в том, чтобы рынок электроэнергии в Украине не заработал никогда. И одним из важнейших препятствий, которые мешают остановить рынок, являются аргументы НКРЭКУ. Ведь именно регулятор занимается разработкой вторичного законодательства для реализации рынка с 1 июля 2019 года... В начале июня главу комиссии Оксану Кривенко вызвали в Администрацию президента. Во время беседы главе независимого регулятора (!) очень настойчиво рекомендовали не вводить рынок электроэнергии. Несмотря на то, что профессиональной и предметной дискуссии не состоялось, председателя комиссии поставили просто перед фактом – надо сворачивать рынок электроэнергии. Но Кривенко позиции не изменила, потому что считает ее абсолютно обоснованной... Поэтому неудивительно, что рано или поздно, но в борьбе против рынка должна была появиться тяжелая артиллерия противников рынка электроэнергии", - отметил Корольчук.

Эксперт заявляет, что давление на комиссию "оказывается руками" Артема Сытника, ведь председателю НАБУ "нужно срочно восстановить собственное публичное "реноме".

"Сытника постоянно преследуют громкие скандалы. С одной стороны, он пытается реабилитироваться в глазах общественности, а с другой понравиться новой власти. Ведь "каменной стены" в виде Мари Йованович за плечами "главного антикоррупционера" уже нет. Похоже, наоборот, американцы заинтересованы в том, чтобы привлечь его к ответственности. И шансов потерять должность у Сытника сегодня гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад. Поэтому председатель НАБУ решил "позаигрывать" с Коломойским, демонстрируя, что может быть полезным. Ведь именно Коломойский является открытым и прямым противником реформы рынка электроэнергии. И у него могут быть на то причины - ферросплавный бизнес требует много дешевой электроэнергии. А в условиях рынка на такое он вряд ли сможет рассчитывать", - отметил Корольчук.

Напомним, с 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии. Команда президента подала в Верховную Раду законопроект с предложением отсрочить введение рынка электроэнергии на один год, тогда как глава НКРЭКУ неоднократно заявляла, что все условия для полноценного запуска рынка электроэнергии в Украине выполнены.