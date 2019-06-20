Партия "Социальная справедливость" подала в ЦИК на регистрацию документы своих кандидатов в народные депутаты

20 июня Всеукраинская партия "Социальная справедливость" подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, которых будут избирать на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.\r\nДля этого в ЦИК внесена первая десятка партийного списка:\r\n\r\nАлла Шлапак, политический и общественный деятель, известная в Украине своими инициативами по решению насущных экономических и социальных вопросов, ныне – депутат Киевского городского совета.\r\nАлександр Дичек, президент МОО "Международное антитеррористическое единство", эксперт по вопросам национальной безопасности.\r\nСнежана Сорока, председатель правления ОО "Социальная справедливость "Совесть"".\r\nСвятослав Сирота, мастер спорта по футболу, преподаватель ДЮСШ № 10 г. Киева.\r\nЮлия Сергеева, основательница ОО "Прозрачный выбор".\r\nРоман Деркач, заместитель главного врача ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины".\r\nСветлана Скосырская, руководитель предприятия "Платформа МО КЕШ", эксперт по развитию малого и среднего бизнеса.\r\nЕвгений Огарков, глава адвокатского объединения "Гарантия".\r\nНаталья Харченко, председатель ОО "Несокрушимые матери Украины".\r\nМихаил Войцеховский, директор Института последипломного педагогического образования Киевского университета им. Бориса Гринченко.\r\n\r\nКак сообщалось ранее, в списке данной политической силы 154 кандидата, ни один из которых ранее не избирался в Парламент. Состав партийного списка сбалансирован по гендерному признаку, демографическим показателям и представляет большинство профессиональных сообществ украинского общества.\r\n"Все наши кандидаты прошли строгий внутрипартийный отбор, проектами и предложениями доказали свое право баллотироваться в Парламент. Для меня большая честь идти в Верховную Раду с такими людьми. Мы готовы продемонстрировать новое качество законотворческой деятельности и политической ответственности, опираясь на мировоззренческий фундамент и программу действий, зафиксированные в нашем Манифесте. Будем отстаивать наши общие идеалы социальной справедливости и человечности – того, чего так не хватает в украинских реалиях", – заявила Алла Шлапак.\r\nКроме кандидатов, которые идут в ВРУ по списку, "Социальную справедливость" на выборах представляют 5 мажоритарных кандидатов в следующих округах: № 13 (Винницкая область), № 137, № 138 (Одесская область), № 183 (Херсонская область), № 160 (Сумская область).\r\nКандидаты от "Социальной справедливости" сделали совместное фото и распространили в социальных сетях призыв к украинцам присоединяться к борьбе за человечную, социальную и справедливую Украину.\r\n\r\nПартия "Социальная справедливость" возникла как логическое продолжение успешного и эффективного одноименного движения. По утверждению партийцев, партия полностью деолигархизована, независима, построена благодаря объединению усилий украинцев с активной гражданской позицией. Региональные представительства партии работают в 16 областях Украины.