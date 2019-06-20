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20 червня 2019, четвер, 14:27 13
Силові структури 2019-06-20T15:00:01+03:00
Українські Новини
Посаду гінеколога-акушера хочуть ввести у військових шпиталях

Посаду гінеколога-акушера хочуть ввести у військових шпиталях

Ірина Фриз. Фото: Agora.md
Ірина Фриз. Фото: Agora.md

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз ініціює внесення змін до статуту Збройних Сил України щодо запровадження посади гінеколога-акушера у військових шпиталях.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

"Одним із пріоритетів є надання якісних акушерських та гінекологічних послуг для жінок-військових, які перебувають на передовій. В рамках діяльності платформи "Безпека. Жінки. Мир" буде внесено законодавчу пропозицію про внесення змін до статуту ЗСУ щодо обов'язкового запровадження посади гінеколога-акушера у військових шпиталях", - сказала міністр на зустрічі з представницями громадського об'єднання "Жіночий ветеранський рух" і керівником міжнародного благодійного фонду "Українська фундація громадського здоров'я" Галиною Скіпальською.

Під час зустрічі було обговорено міністерські проекти з надання психосоціальної реабілітації та систему надання медичних послуг для ветеранів.

Також співрозмовники приділили увагу питанням розробки методики для налагодження стратегічної комунікації жінок-ветеранів із громадами, їхнє залучення до активної діяльності в регіонах.

Як повідомляли Українські Новини, у березні міністр оборони Степан Полторак констатував, що за 5 років війни на сході України 7 тис. військовослужбовців-жінок стали учасницями бойових дій, 6 з них загинули. Також у мережі показали українських жінок-воїнів такими, як вони є.

Раніше жінки-військовослужбовці розповіли про ґендерну дискримінацію в армії.

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