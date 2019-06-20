Вопрос перезагрузки НАБУ и САП действительно актуален, а язык цифр доказывает их неэффективность, - Пластун

Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что подаст в Верховную Раду законопроект о "перезагрузке" Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если в течение трех месяцев органы не докажут свою эффективность.

"Вопрос эффективности НАБУ и САП - это не расплывчатые категории, как может показаться на первый взгляд", - считает антикоррупционный эксперт, кандидат юридических наук Михаил Пластун.

Он рекомендует для понимания посмотреть на объем денежных средств, которые вернулись в государственный бюджет в добровольном порядке или через решения судов по делам НАБУ и САП.

"Вы увидите довольно неутешительные результаты", - подчеркивает эксперт.

Так, согласно отчету В 2018 году, в целом по 176 делам детективы НАБУ завершили расследование, а дальше эстафету приняла САП, как сторона обвинения. Во время расследований было добровольно возвращено 200 млн грн.

"Мы услышали традиционное объяснение от руководителя НАБУ, что вроде как минимум 9 млрд грн могли бы вернуться государству после вынесения приговоров суда по делам НАБУ и САП. Но это еще не скоро произойдет, потому что суды не эффективны. Все это доказательства только неэффективности собственно НАБУ и САП", - отмечает Михаил Пластун.

Эксперт также объясняет: "Давайте посмотрим, сколько выделено из Государственного бюджета на функционирование НАБУ и САП только за 2018. Эти цифры достигают соответственно: 857,09 млн грн и 116,13 млн грн. То есть если государство Украина суммарно потратила на содержание НАБУ и САП за год 973,22 млн грн, а получила в результате их деятельности чуть 200 млн грн, то о какой эффективности здесь идет речь?".

Можно долго сетовать на то, что мешает работать, что и делает несколько лет руководство этих антикоррупционных органов, но язык сухих цифр неоспорим, считает антикоррупционный эксперт. Михаил Пластун резюмирует, что вопрос перезагрузки НАБУ и САП действительно актуален, и очевидно за три месяца, которые им дала команда Президента Зеленского на демонстрацию собственной эффективности совершенно недостаточно, ведь несколько лет мы все смотрели только на политические разборки с участием их руководителей, скандалы и отчеты, демонстрирующие завуалированную неэффективность.