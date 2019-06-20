подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 июня 2019, четверг, 12:52 12
Пресс-центр 2019-06-20T13:13:02+03:00
Українські Новини
21.06.19 13:30 Круглый стол: "Парламентские перспективы: кто будет формировать состав следующего парламента?"

21.06.19 13:30 Круглый стол: "Парламентские перспективы: кто будет формировать состав следующего парламента?"

21 июня 2019, в 13:30, в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Парламентские перспективы: кто будет формировать состав следующего парламента?", организованный по инициативе общественной организации "Украинский Центр общественного развития".

Вопросы для обсуждения:

  • Технологии формирования избирательных списков политических партий: праймериз и постпраймериз.
  • Фейки и антифейки: как "сбивают" кандидатов в списках.
  • Каким будет состав Верховной Рады Украины девятого созыва: о чем свидетельствует последняя социология?
  • Какую роль будут играть депутаты по мажоритарным округам в формировании коалиции в будущем парламенте?

Аккредитация по телефону: (068) 166 86 59

Место проведения: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.
Архив
Новости
Вопрос перезагрузки НАБУ и САП действительно актуален, а речь цифр доказывает их неэффективность, - Пластун 13:31
Владимир Зеленский. Скриншот: Зе!Президент/YouTube
Зеленский переезжает работать в бывший музей Ленина, который оборудуют тепловыми насосами и солнечными батареями 13:15
USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме 13:03
Почти половина украинцев готовы проголосовать за "Слугу народа", на втором месте - платформа Бойко 13:02
Лицензировать производство лекарств начнут электронно, - Гослекарств 12:48
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok