21.06.19 13:30 Круглый стол: "Парламентские перспективы: кто будет формировать состав следующего парламента?"

21 июня 2019, в 13:30, в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Парламентские перспективы: кто будет формировать состав следующего парламента?", организованный по инициативе общественной организации "Украинский Центр общественного развития".\r\nВопросы для обсуждения:\r\n\r\nТехнологии формирования избирательных списков политических партий: праймериз и постпраймериз.\r\nФейки и антифейки: как "сбивают" кандидатов в списках.\r\nКаким будет состав Верховной Рады Украины девятого созыва: о чем свидетельствует последняя социология?\r\nКакую роль будут играть депутаты по мажоритарным округам в формировании коалиции в будущем парламенте?\r\n\r\nАккредитация по телефону: (068) 166 86 59\r\nМесто проведения: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.