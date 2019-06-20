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  • Новый вариант постановления Кабмина о ПСО – это компромиссное решение, устраивающее всех, - Буславец
20 июня 2019, четверг, 12:39 696
Экономика 2019-06-20T12:50:19+03:00
Українські Новини
Новый вариант постановления Кабмина о ПСО – это компромиссное решение, устраивающее всех, - Буславец

Новый вариант постановления Кабмина о ПСО – это компромиссное решение, устраивающее всех, - Буславец

Постановление Кабинета министров Украины от 12 июня "О внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" является оптимальным решением и компромиссным для регулятора и всех участников. Такое мнение высказала генеральный директор директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, комментируя  внедрение оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, информирует портал unian.net.

"Это консенсус и основная цель. Почему вносились изменения? Потому что Нацкомиссия (НКРЭКУ) не могла, исходя из своих процедур, определённые моменты реализовать по первоначально принятому ПСО. Шла речь о том, чтобы установить тарифную диспетчеризацию, которую мы хотели возложить на всю генерацию, в том числе и частную, которая бы оплачивала определённые не балансы, помимо физического объёма "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". НКРЭКУ не могла этого сделать быстро, поэтому был переформатирован механизм через гарантированного покупателя, чтобы дать возможность с 1 июля всё-таки населению и другим потребителям не почувствовать какого-то резкого скачка цены", - отметила Ольга Буславец.

Ольга Буславец подчеркнула, что в новом варианте постановление - это общий консенсус Кабмина, НКРЭКУ и всех участников, на которых возлагаются эти спецобязательства. Также, по словам Ольги Буславец, благодаря новому постановлению, тарифы для населения останутся на прежнем уровне.

"Тарифы не вырастут. Они останутся на том уровне, который действует сейчас, причём механизм ПСО предполагает, что будет сдержана и цена для всех остальных потребителей путём покупки технологических потерь в сетях, которые закладываются в тариф на распределение и передачу электрической энергии", - отметила Ольга Буславец.

Напомним, реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка. В конце мая Кабмин разработал постановление о компенсации роста тарифов для населения через механизм спецобязательств, которые возлагаются на государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".  Как ранее сообщалось, гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что компания готова участвовать в поддержании тарифов для населения при введении нового энергорынка.

Больше новостей о: Энергоатом Укргидроэнерго НКРЭКУ Минэнергоугля Сергей Бедин Электрическая энергия Ольга Буславец

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