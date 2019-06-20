Cbonds Awards CIS підтвердила статус ICU як кращого інвестиційного банку України

Щороку авторитетний портал Cbonds присуджує Cbonds Awards CIS - премію за внесок в фінансовий розвиток країни. Цього року церемонія відбулася 13 червня в Батумі, в рамках щорічного конгресу країн СНД, Балтії та Кавказького регіону. Премія присуджується на підставі експертних думок користувачів порталу - професійних фінансистів. Цей рік не став винятком для фінансової групи ICU, яку п'ятий рік поспіль читачі порталу визнали "найкращим інвестиційним банком України", говориться в повідомленні ICU.

"Ми зберігаємо лідерські позиції на українському ринку управління активами. За минулий рік активи фондів під нашим управлінням збільшилися на 14%, досягнувши 3,5 млрд грн. На сьогоднішній день розмір наших фондів і їх прибутковість відноситься до одних з найкращих показників на ринку", - прокоментував керуючий партнер і співвласник групи Макар Пасенюк.

Фонд облігацій з активами 213 млн грн, яким керує ICU, належить до найбільших в своєму сегменті. При цьому активи пенсійних фондів під управлінням ICU наближаються до позначки в 500 млн грн, що також є найвищим показником на ринку.

У плани групи також входить зміцнення своїх позицій на ринку облігацій внутрішньої державної позики. Про це говорить співвласник і керуючий партнер групи Костянтин Стеценко: "Ми плануємо активний розвиток рітейлу для фізичних осіб. За минулий 2018 рік ICU провела угоди з ОВДП на суму понад 60 млрд грн. Зараз ми займаємо чверть українського ринку торгів ОВДП і збираємося ще посилити нашу ринкову позицію розвитком послуг для фізичних осіб".

Також відомо, що до кінця поточного року портфель венчурних інвестицій ICU поповниться новими проектами. На сьогоднішній момент портфель складається з 7-ми українських і зарубіжних компаній з інвестиціями ICU від 200 тис. до 1 млн доларів в кожну.

Фінансову підтримку ICU вже отримали IT-проекти, які займаються розробкою технологій і програмного забезпечення. Це компанії c українським корінням - Petcube, Hideez, 3D Look, Apostera, а також англійський розробник Xelba і американський онлайн-банк Good Money.

ICU - фінансова група, заснована в 2006 році. Група надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом, а також здійснює власні промислові та венчурні інвестиції. Керуючі партнери групи - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.