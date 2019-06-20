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20 червня 2019, четвер, 10:29 376
Фінанси 2019-06-20T12:00:02+03:00
Українські Новини
Cbonds Awards CIS підтвердила статус ICU як кращого інвестиційного банку України

Cbonds Awards CIS підтвердила статус ICU як кращого інвестиційного банку України

Щороку авторитетний портал Cbonds присуджує Cbonds Awards CIS - премію за внесок в фінансовий розвиток країни. Цього року церемонія відбулася 13 червня в Батумі, в рамках щорічного конгресу країн СНД, Балтії та Кавказького регіону. Премія присуджується на підставі експертних думок користувачів порталу - професійних фінансистів. Цей рік не став винятком для фінансової групи ICU, яку п'ятий рік поспіль читачі порталу визнали "найкращим інвестиційним банком України", говориться в повідомленні ICU.

"Ми зберігаємо лідерські позиції на українському ринку управління активами. За минулий рік активи фондів під нашим управлінням збільшилися на 14%, досягнувши 3,5 млрд грн. На сьогоднішній день розмір наших фондів і їх прибутковість відноситься до одних з найкращих показників на ринку", - прокоментував керуючий партнер і співвласник групи Макар Пасенюк.

Фонд облігацій з активами 213 млн грн, яким керує ICU, належить до найбільших в своєму сегменті. При цьому активи пенсійних фондів під управлінням ICU наближаються до позначки в 500 млн грн, що також є найвищим показником на ринку.

У плани групи також входить зміцнення своїх позицій на ринку облігацій внутрішньої державної позики. Про це говорить співвласник і керуючий партнер групи Костянтин Стеценко: "Ми плануємо активний розвиток рітейлу для фізичних осіб. За минулий 2018 рік ICU провела угоди з ОВДП на суму понад 60 млрд грн. Зараз ми займаємо чверть українського ринку торгів ОВДП і збираємося ще посилити нашу ринкову позицію розвитком послуг для фізичних осіб".

Також відомо, що до кінця поточного року портфель венчурних інвестицій ICU поповниться новими проектами. На сьогоднішній момент портфель складається з 7-ми українських і зарубіжних компаній з інвестиціями ICU від 200 тис. до 1 млн доларів в кожну.

Фінансову підтримку ICU вже отримали IT-проекти, які займаються розробкою технологій і програмного забезпечення. Це компанії c українським корінням - Petcube, Hideez, 3D Look, Apostera, а також англійський розробник Xelba і американський онлайн-банк Good Money.

ICU - фінансова група, заснована в 2006 році. Група надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом, а також здійснює власні промислові та венчурні інвестиції. Керуючі партнери групи - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Більше новин про: ICU Макар Пасенюк Інестиційна компанія "ICU" Костянтин Стеценко Cbonds Awards CIS

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