По иску УПЦ открыто дело о незаконной регистрации ПЦУ в Окружном админсуде Киева

Окружным административным судом Киева открыто производство по иску Киевской митрополии Украинской Православной Церкви о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ).\r\nОб этом сообщает Синодальный Юридический отдел УПЦ, передают Українські Новини.\r\nИск был подан на Министерство культуры Украины и Государственный регистратор КП "Центр правовой помощи и регистрации", производство было принятно к рассмотрению 18 июня.\r\nУПЦ объясняет свой иск допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий, в связи с чем, по мнению УПЦ, решения государственного регистратора о проведении госрегистрации юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской Православной Церкви (Правславной Церкви Украины)" и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формированиях должна быть отменена судом.\r\nСообщается, что сейчас Киевской митрополией УПЦ совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении дела.\r\nКак сообщали Українські Новини, суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ. Также УПЦ заявляла, что в Киевской митрополии могут провести обыски.\r\nТем временем УПЦ считает закон о переименовании церкви "желтыми звездами для евреев времен Холокоста".