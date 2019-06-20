По иску УПЦ открыто дело о незаконной регистрации ПЦУ в Окружном админсуде Киева

Окружным административным судом Киева открыто производство по иску Киевской митрополии Украинской Православной Церкви о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает Синодальный Юридический отдел УПЦ, передают Українські Новини.

Иск был подан на Министерство культуры Украины и Государственный регистратор КП "Центр правовой помощи и регистрации", производство было принятно к рассмотрению 18 июня.

УПЦ объясняет свой иск допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий, в связи с чем, по мнению УПЦ, решения государственного регистратора о проведении госрегистрации юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской Православной Церкви (Правславной Церкви Украины)" и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формированиях должна быть отменена судом.

Сообщается, что сейчас Киевской митрополией УПЦ совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении дела.

Как сообщали Українські Новини, суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ. Также УПЦ заявляла, что в Киевской митрополии могут провести обыски.

Тем временем УПЦ считает закон о переименовании церкви "желтыми звездами для евреев времен Холокоста".