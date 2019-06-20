ФБР знало, что использует в деле Манафорта вероятно фальшивые документы, - СМИ

"Два основополагающих документа, которые ФБР использовало для оправдания расследования избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году, могут оказаться ложными." Об этом написал журналист-расследователь Джон Соломон для американского политического издания The Hill, информирует портал bykvu.com.

Первый документ - досье, составленное бывшим оперативником британской разведслужбы Кристофером Стилом, распространенное в ходе предвыборной кампании 2016 года с изложением якобы имевших место доказательств сговора Трампа с Россией.

"В лучшем случае досье Стила - это "непроверенная и непристойная" памятка о политических исследованиях, финансируемый конкурентами Трампа. В худшем случае это может быть дезинформация России, не стоящая ничего", - отметил журналист.

Второй документ - записи, известные как "черная бухгалтерия", обнаружение которой в Украине летом 2016 года заставило Пола Манафорта уйти в отставку с поста председателя избирательной кампании Трампа и в конечном итоге столкнуться с обвинением в США. ФБР подавало эти записи как одну из причин возобновления уголовного дела против Манафорта, которое было прекращено в 2014 году.

По информации журналиста, федералы неоднократно получали предупреждение о том, что этому документу нельзя доверять и, скорее всего, он был фальшивым, согласно другим документам и более чем дюжине интервью с осведомленными источниками. В частности, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что предупредил сотрудника правоохранительных органов Госдепартамента США и нескольких агентов ФБР в конце лета 2016 года о том, что украинские власти, которые обнаружили книгу, считают, что это, вероятно, подделка.

"Ее нельзя было считать документом Манафорта. Она не была заверена и никоим образом не должна использоваться для предъявления обвинений кому-либо", - цитирует журналист слова Холодницкого агентам ФБР.

То же украинский деловой партнер Манафорта и постоянный информатор Госдепартамента Константин Килимник рассказал правительству США почти сразу после того, как The New York Times написала в августе 2016 года, что документ, вероятно, был подделкой.

Манафорт "не мог провезти большие суммы денег через три границы. Соглашение всегда было другим - платежи совершались банковскими переводами его компаниям, что не является нарушением", написал Килимник в электронном письме высокопоставленному чиновнику США 22 августа 2016 года.

Он добавил: "У меня есть несколько вопросов об этой черной наличности, потому что эти опубликованные записи не имеют смысла. Сроки не совпадают ни с чем, связанным с платежами Манафорту... Это не соответствует моим записям. Всю оплату Манафорт получил переводами, а не наличными".

Специальному советнику Роберта Мюллера и ФБР были предоставлены копии предупреждения Килимника, согласно трем источникам, знакомым с документами.

Журналист отмечает, что предоставление заведомо ложных или подозрительных доказательств в судебном разбирательстве федерального суда нарушает правила ФБР и может при определенных обстоятельствах быть преступлением. Однако в деле Манафорта ФБР и офис Мюллера не ссылались на сами записи "черной бухгалтерии", а вместо этого цитировали сообщения средств массовой информации об этом.

"В конце концов, лучшим доказательством того, что ФБР знало, что "черная бухгалтерия" была фиктивной, является то, что прокуроры так и не представили ее присяжным на процессе Манафорта", - пишет журналист.

Ранее журналист-расследователь Джон Соломон сообщил, что в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы бизнесмен и экс-разведчик РФ Константин Килимник изображен как ключевая фигура возможного сговора, тогда как данные других ведомств свидетельствуют о его тесном сотрудничестве в качестве информатора с Государственным департаментом США.

Политтехнолога президента США Пола Манафорта, отбывающего наказание за налоговое и банковское мошенничество, этапируют в тюрьму Нью-Йорка для участия в новом судебном процессе.