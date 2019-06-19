Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви"

Митрополит Онуфрий встретился с Кристиной Велущак и ее мамой. Фото: news.church.ua

Митрополит Онуфрий встретился с Кристиной Велущак и ее мамой. Фото: news.church.ua

19 июня митрополит Онуфрий встретился в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры с Кристиной Велущак — выпускницей 9-го класса Задубровского учебно-воспитательного комбината (УВК) Заставновского района Черновицкой области, которую не допустили на выпускной вечер из-за того, что Кристина ходит в храм Украинской православной церкви (УПЦ). Девушку сопровождала ее мама Каролина Велущак.

Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший владыка расспросил гостей о церковной ситуации, которая сложилась в Задубровке и об особенностях конфликта в школе. Кристина рассказала митрополиту Онуфрию об оскорблениях и насмешках, которые ей пришлось претерпеть от одноклассников, их родителей и односельчан из-за того, что она остается прихожанкой общины УПЦ.

Митрополит Онуфрий с Кристиной Велущак и ее мамой. Фото: news.church.ua

Ее мама Каролина рассказала Предстоятелю о современном состоянии межцерковного противостояния в Задубровке в частности и на Буковине в целом.

Митрополит Онуфрий отметил необходимость оставаться верными Богу и его святой церкви в любых условиях и жизненных испытаниях. Архипастырь дал Кристине и ее маме духовные наставления, пожелал Божьей помощи и покровительства святых на дальнейшем жизненном пути семьи, поздравил с праздником Пресвятой Троицы, вручил праздничные подарки и благословил.