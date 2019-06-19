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19 червня 2019, середа, 18:20 6
Спорт 2019-06-19T18:39:28+03:00
Українські Новини
Українська збірна вирушила на Європейські ігри

Українська збірна вирушила на Європейські ігри

Цієї п'ятниці стартує головна спортивна подія року - II Європейські ігри, які пройдуть в Мінську з 21 по 30 червня. За масштабом і значенням цей мультиспортивних форум не поступається Олімпіаді. В Європейських іграх-2019 візьмуть участь національні збірні з 50 країн Європи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу "Інтер".

Почесною місією представляти нашу країну на Іграх удостоїлися 198 спортсменів. Вболівати за нашу збірну і стежити за її досягненнями українські вболівальники зможуть на телеканалах "Інтер" та НТН.

Європейські ігри - унікальна спортивна подія для Європи і всього світу. Цього року вона пройде тільки вдруге, але спортивні експерти передбачають серйозну боротьбу і небувале загострення пристрастей - історія світового спорту буквально пишеться на наших очах! Інші континенти вже давно мають свої власні ігри: з 1951 року проходять Азіатські і Панамериканські ігри, з 1965 - Африканські гри. А міжнародні комплексні спортивні змагання серед спортсменів Європейського континенту вперше пройшли лише в 2015 році: в Баку відбулися I Європейські ігри.

"Європейські ігри - це великий континентальний форум, - каже президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. - Це велика подія для українського і європейського спорту в цілому. Тим більше там будуть розігруватися і ліцензії на Олімпійські ігри".

На ІІ Європейських іграх 4 тисячі спортсменів з 50 країн Європи розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту і 23 дисциплінах. А в 8 видах спорту будуть розіграні ліцензії на Олімпійські ігри-2020 на Токіо.

Представляти Україну на Європейських іграх-2019 будуть 198 спортсмени. Вони будуть боротися за медалі в 22 дисциплінах. Призове місце в таких масштабних змаганнях - це трамплін для подальших спортивних перемог і серйозна заявка на участь в Олімпійських іграх. Стати членом національної команди - мрія кожного спортсмена.

Напередодні від'їзду до Мінська на Олімпійській базі в Конча-Заспі відбулася зустріч української збірної з легендарними олімпійцями. Своїми порадами з молодим поколінням поділилися олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, дворазовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики, віце-президент НОК Валерій Борзов, чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Людмила Турищева та олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко.

"Добре, що влаштовують такі зустрічі, тому що у таких людей треба вчитися і переймати їх досвід, - ділиться враженнями срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк. - Адже ці люди вже зробили собі велике ім'я в спорті".

На перших Європейських іграх, які відбулися в 2015 році в Баку, нашу країну представляли 243 спортсмена. Тоді українська команда виступала в 19 видах спорту з 20, завоювала 46 медалей і в загальному медальному заліку посіла 8 місце серед 50 країн. Цього року українські спортсмени - серед фаворитів турніру. За прогнозами спортивних експертів, українська збірна може завойовувати по 3-4 медалі щодня. Тому для наших спортсменів дуже важлива підтримка. Українські телеглядачі зможуть вболівати за нашу збірну завдяки спортивним трансляціям на телеканалах "Інтер" та НТН.

Повний розклад трансляцій Європейських ігор-2019, основні новини і найкращі моменти головної спортивної події року - на сайті minsk2019.inter.ua

Репортаж програми "Ранок з Інтером" з Олімпійської бази, де українські спортсмени готуються до Європейських ігор:

 
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