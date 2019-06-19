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19 июня 2019, среда, 17:29 509
Экономика 2019-06-19T17:36:14+03:00
Українські Новини
Корольчук развеял мифы о повышении тарифов на электроэнергию

Корольчук развеял мифы о повышении тарифов на электроэнергию

Юрий Корольчук. Фото: Голос Столицы
Юрий Корольчук. Фото: Голос Столицы

Накануне запуска нового рынка электроэнергии средства массовой информации (СМИ) распространяют мифы о повышении стоимости тарифов.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя распространенную СМИ информацию о росте с июля цены на электроэнергию от поставщика "последней надежды" на 30%.

"Речь идет об "Укринтерэнерго" - компанию, которая является поставщиком "последней надежды". Но ее доля на рынке составляет 1,5% - чуть меньше 2 млрд кВт/ч. Поэтому нельзя говорить, что такой объем является серьезным ценовым показателем и может повлиять на рост тарифов вообще", - считает эксперт.

Также Корольчук обратил внимание, что СМИ по незнанию отождествили клиентов компании "Укринтерэнерго" с облэнерго и на этом основании сделали вывод об увеличении тарифов для их потребителей.

"Как оказалось не ко всем в стране пришли новости о том, что облэнерго - это уже далеко не те облэнерго, которые были еще даже в 2018 году. Компании разделились на 2 сегмента - поставка (продажа) и распределение (транспортировка). И поэтому ставить знак равенства между 34 клиентами и 34 облэнерго - нельзя. Облэнерго занимаются распределением, а не продажей. Скорее, речь идет о 34 компании (не облэнерго), которые занимаются продажей электроэнергии. Ну, бывает, спутали сети (провода) и трейдеров (офисы продавцов)", - отметил эксперт.

Корольчук отметил, что после запуска новой модели рынка электроэнергии тарифы для населения не вырастут.

"Жаль, что подобная рутинная и рабочая информация превращается в очередной миф и только лишний раз пугает и так нервного украинского потребителя. Сейчас нужно помнить: тарифы на электроэнергию не растут", - написал Корольчук.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года. По закону, соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует поставки электроэнергии, если потребитель не заключил договор с другим поставщиком. Поставщиком "последней надежды" правительство определило компанию "Укринтерэнерго".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

Больше новостей о: Электроэнергия Юрий Корольчук Институт энергетических стратегий Тарифы на электроэнергию Новый рынок электроэнергии

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