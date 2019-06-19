Вопрос цены газа должен быть решен до осени, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин заявил, что в рамках действующего меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) цена на газ в течение следующего отопительного сезона должна вырасти до 12,3 тыс. гривен за 1 тыс. куб. метров, что приведет к полной катастрофе в коммунальном секторе. Чтобы ее избежать, вопрос цены газа должен быть решен уже летом.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Левочкина.

"Постановление Кабмина от 15 ноября 2018 года предписывает поднять цену газа с 1 января 2020 года до 12,3 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров. И оно до сих пор не отменено. С тех пор мировые цены на газ снизились, но даже с учетом этого снижения установление паритетной цены для населения будет означать подорожание до 10 тыс. и соответственный рост цен на отопление. Для наших граждан и нынешние тарифы неподъемны, что подтверждается резким ростом задолженности за услуги ЖКХ. Новый рост цен приведет к полной катастрофе коммунального сектора", – сказал Левочкин.

Народный депутат убежден, что ноябрьское постановление правительства должно быть отменено. А одновременно с этим необходимо провести пересмотр формулы, определяющей цену газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

"Необходимо отказаться от самого принципа паритета с ценой импортного газа и вернуться к схеме, существовавшей до 2015 года, когда газ внутренней добычи по цене ниже 100 долларов за 1 тыс. кубов направлялся на нужды населения. При таком подходе реально снижение тарифов почти в 2 раза", – объяснил он.

"Если же новое правительство уйдет от политизации газового вопроса и сможет заключить прямой контракт с "Газпромом", то и цена импортного газа для Украины будет дешевле мировой. При таком подходе мы сможем обеспечить низкую цену на газ как для населения, так и для промышленности. В этой ситуации тарифы будут ниже, а зарплаты украинцев – выше, и угроза коммунальной катастрофы уйдет навсегда", – подытожил Сергей Левочкин.