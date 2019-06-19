25.06.19 10:00 Круглый стол: "Профессиональное управление многоквартирными домами: равные возможности"

25 июня 2019, с 10:00 до 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Профессиональное управление многоквартирными домами: равные возможности".

Во время события будут представлены результаты гендернофокусованого исследования по развитию рынка управления жильем, а также модульная учебная программа для расширения бизнес способности менеджеров и управляющих многоквартирных домов.

Мероприятие организовано Проектом "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины", которое реализовано Международной финансовой корпорацией (IFC, Группа Всемирного банка) при финансовой поддержке Швейцарской Конфедерации.

В панельных дискуссиях приглашенные эксперты и участники мероприятия обсудят вопросы о наличии равных возможности для развития бизнеса в этой сфере у женщин и мужчин, в частности, как преодолеть "стеклянный потолок", что женщины устанавливают себе в развитии бизнеса в сфере управления многоквартирными домами.

Участие бесплатное, получения подтверждения от организаторов обязательно.

Зарегистрироваться для участия или аккредитоваться, как журналист, можно до 14:00, 24 июня в электронной форме.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

О Проекте:

С 2010 года основным направлением работы проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины", реализуемого при финансовой поддержке Швейцарской Конфедерации, является поддержка реформирования жилищно-коммунального сектора и повышения энергоэффективности жилищного сектора. В июле 2018 года Проект начал свою третью фазу, которая сфокусирована на повышении энергоэффективности в многоквартирных жилых домах с ключевым акцентом на развитие бизнес способности компаний по управлению жильем.