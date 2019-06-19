подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 16:17 14
Пресс-центр 2019-06-19T17:11:35+03:00
Українські Новини
25.06.19 10:00 Круглый стол: "Профессиональное управление многоквартирными домами: равные возможности"

25.06.19 10:00 Круглый стол: "Профессиональное управление многоквартирными домами: равные возможности"

25 июня 2019, с 10:00 до 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Профессиональное управление многоквартирными домами: равные возможности".

Во время события будут представлены результаты гендернофокусованого исследования по развитию рынка управления жильем, а также модульная учебная программа для расширения бизнес способности менеджеров и управляющих многоквартирных домов.

Мероприятие организовано Проектом "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины", которое реализовано Международной финансовой корпорацией (IFC, Группа Всемирного банка) при финансовой поддержке Швейцарской Конфедерации.

В панельных дискуссиях приглашенные эксперты и участники мероприятия обсудят вопросы о наличии равных возможности для развития бизнеса в этой сфере у женщин и мужчин, в частности, как преодолеть "стеклянный потолок", что женщины устанавливают себе в развитии бизнеса в сфере управления многоквартирными домами.

Участие бесплатное, получения подтверждения от организаторов обязательно.

Зарегистрироваться для участия или аккредитоваться, как журналист, можно до 14:00, 24 июня в электронной форме.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

О Проекте:

С 2010 года основным направлением работы проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины", реализуемого при финансовой поддержке Швейцарской Конфедерации, является поддержка реформирования жилищно-коммунального сектора и повышения энергоэффективности жилищного сектора. В июле 2018 года Проект начал свою третью фазу, которая сфокусирована на повышении энергоэффективности в многоквартирных жилых домах с ключевым акцентом на развитие бизнес способности компаний по управлению жильем.
Архив
Новости
Зеленский назначил Данилюка руководителем координационного центра кибербезопасности 17:25
Зеленский назначил четырех представителей Украины в ТКГ 17:07
Вопрос цены газа должен быть решен до осени, – Левочкин 17:05
27 человек подхватили инфекцию в озере под Луганском 16:47
Актер студии
Актер "Квартала 95" Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №33 16:34
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok