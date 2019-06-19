Поляк погиб и 7 граждан пострадали в ДТП в Волынской области

67-летний гражданин Польши погиб и 7 граждан пострадали в дорожно-транспортном происшествии 19 июня на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" около села Уховецк (Ковельский район, Волынская область).\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня утром на автодороге сообщением «Киев - Ковель - Ягодин», у села Уховецк Ковельского района автомобиль Fiat Ducato столкнулся с легковушкой Citroen C4. В ДТП один человек погиб, семеро пострадали", - говорится в сообщении\r\nПредварительно полицейские выяснили, что за рулем автомобиля Fiat Ducato находился 45-летний житель Маневицкого района Волынской области.\r\nВодитель, вероятно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Citroen C4, под управлением 67-летнего гражданина Республики Польша.\r\nИностранец погиб на месте ДТП, телесные повреждения получила также и 68-летняя пассажирка этого транспортного средства, тоже гражданка Республики Польша.\r\nПострадали 6 пассажиров автомобиля Fiat Ducato, среди которых трое детей 16, 14 и 6 лет.\r\nВсе они жители Маневицкого района.\r\nНа месте работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Волынской области.\r\nПравоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.\r\nСобытие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о совершении уголовных правонарушений и других происшествий.\r\nРешается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее гражданин Польши погиб из-за дорожно-транспортного происшествия в Киеве.\r\nТакже гражданин Польши погиб в результате дорожно-транспортного происшествия возле села Римачи Любомльского район