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19 июня 2019, среда, 15:07 370
Происшествия 2019-06-19T15:10:00+03:00
Українські Новини
Поляк погиб и 7 граждан пострадали в ДТП в Волынской области

Поляк погиб и 7 граждан пострадали в ДТП в Волынской области

67-летний гражданин Польши погиб и 7 граждан пострадали в дорожно-транспортном происшествии 19 июня на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" около села Уховецк (Ковельский район, Волынская область).

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"Сегодня утром на автодороге сообщением «Киев - Ковель - Ягодин», у села Уховецк Ковельского района автомобиль Fiat Ducato столкнулся с легковушкой Citroen C4. В ДТП один человек погиб, семеро пострадали", - говорится в сообщении

Предварительно полицейские выяснили, что за рулем автомобиля Fiat Ducato находился 45-летний житель Маневицкого района Волынской области.

Водитель, вероятно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Citroen C4, под управлением 67-летнего гражданина Республики Польша.

Иностранец погиб на месте ДТП, телесные повреждения получила также и 68-летняя пассажирка этого транспортного средства, тоже гражданка Республики Польша.

Пострадали 6 пассажиров автомобиля Fiat Ducato, среди которых трое детей 16, 14 и 6 лет.

Все они жители Маневицкого района.

На месте работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о совершении уголовных правонарушений и других происшествий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ранее гражданин Польши погиб из-за дорожно-транспортного происшествия в Киеве.

Также гражданин Польши погиб в результате дорожно-транспортного происшествия возле села Римачи Любомльского район

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